Cuándo empieza la primavera en California: la fecha y hora exacta

La primavera boreal es la estación del año que sigue al invierno. En California, como en todo el hemisferio norte, esta época empieza al tercer mes del año, pero según los pronósticos, esta será la fecha y hora exacta en la que comenzará en el Estado Dorado.

Primavera en California: la fecha y hora en la que comienza en 2026

El inicio astronómico de esta temporada está marcado por el equinoccio de primavera. Se caracteriza por ser una época con días más largos y temperaturas que suben gradualmente. Además, es cuando las flores empiezan a florecer, los árboles recuperan sus hojas y muchos animales se vuelven más activos después de la pausa del invierno.

En primavera, los días se alargan, las flores empiezan a florecer y la naturaleza despierta después del invierno Archivo

De acuerdo con Old Farmer’s Almanac, el próximo equinoccio de primavera en California, y los demás estados de EE.UU., tendrá lugar el viernes 20 de marzo de 2026 a las 7.46 hs Pacific Daylight Time (PDT).

“En el hemisferio norte, el equinoccio de primavera ocurre cuando el Sol cruza el ecuador celeste en dirección sur-norte”, indican. Se llama ecuador celeste porque es una línea imaginaria en el cielo sobre el ecuador terrestre.

En el equinoccio de marzo, el hemisferio norte y sur reciben cantidades aproximadamente iguales de luz solar, ya que ninguno está inclinado más hacia el Sol o más lejos que el otro.

Primavera astronómica y meteorológica: diferencias

La fechas en que comienza cada época del año pueden diferir según el tipo de calendario. Astronómicamente, el primer día de primavera está marcado por el equinoccio, que puede llegar entre el 19, 20 o 21 de marzo y ocurre exactamente en el mismo momento en todo el mundo, aunque los relojes reflejan una zona horaria distinta.

Sin embargo, también se puede determinar meteorológicamente. En este calendario, el primer día oficial de la primavera es el 1º de marzo (y el último, el 31 de mayo).

La primavera es una de las épocas con los paisajes más llamativos del año en California Freepik - Freepik

Old Farmer’s Almanac explica que los meteorólogos dividen el año en trimestres para facilitar la comparación de las estadísticas estacionales y mensuales. Las estaciones meteorológicas se basan en ciclos anuales de temperatura, más que en la posición de la Tierra respecto al Sol.

“Las estaciones meteorológicas siguen con mayor precisión el calendario gregoriano, ya que utilizar las fechas de los equinoccios y solsticios astronómicos para las estaciones presentaría un problema estadístico, porque estas fechas pueden variar ligeramente cada año”, añaden.

En el hemisferio norte, según la definición que se utilice, la primavera puede abarcar parte o la totalidad de los meses de marzo, abril, mayo y junio.

Cómo es la primavera en California: temperaturas y clima

“La primavera es una de las épocas más hermosas del año en California”, destaca el sitio de turismo Visit California. Aunque todavía puede hacer frío en las zonas más altas, las temperaturas son frescas en gran parte del estado, mientras que las laderas se cubren de hierba verde y flores silvestres.

Durante la primavera, las temperaturas comienzan a subir Freepik - Freepik

Los desiertos del Estado Dorado, son más agradables durante esta época, en comparación con el intenso calor del verano.

Seasons Year, un proyecto educativo sobre las estaciones en los países del mundo, indica que a principios de la primavera, la mitad norte del estado se mantiene fresca, con temperaturas diarias que oscilan entre 62°F (17°C) y 39°F (4°C).

“Las estaciones de esquí en zonas elevadas pueden permanecer abiertas hasta abril, pero en regiones de menor altitud, el deshielo alimenta cascadas que brillan intensamente. Mientras tanto, en la región vinícola hay una vigorosa vegetación de vides”, explican.

En la llanura central se tienen alrededor de 66°F (19°C) en abril, pero para mayo la temperatura sube a 80°F (27°C). La primavera en las regiones del sur es agradable, antes de que la humedad del verano llegue. A finales de mayo, el sur de California se ve afectado por cielos nublados y un clima más fresco.