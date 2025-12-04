Cuándo empieza el invierno en California: la fecha y hora exacta

Conforme avanza diciembre, California entra en la fase final del otoño boreal mientras se aproxima al período más frío del ciclo anual. La determinación del momento exacto en que comienza el invierno boreal depende del sistema de referencia utilizado, estos métodos coexisten y generan frecuentemente confusión entre los residentes que buscan precisar cuándo arranca formalmente esta temporada.

Cómo saber cuándo inicia el invierno en California

El método astronómico se basa en la posición de la Tierra durante su recorrido alrededor del Sol. El inicio ocurre en el momento exacto del solsticio de invierno, un punto de la órbita donde el hemisferio norte se encuentra en su mayor inclinación opuesta al astro, lo que provoca el día más corto del año.

La llegada de la estación más fría del año en el estado californiano está determinada por dos sistemas de medición diferentes Canva

El método meteorológico, por su parte, usa periodos fijos de tres meses completos para facilitar comparaciones entre años. Este comienza antes que el astronómico y produce una diferencia de varias semanas entre ambos sistemas.

Fecha y hora del inicio del invierno astronómico en California en 2025

El inicio astronómico del invierno ocurre en el instante del solsticio. Para el año 2025, según Time and Date, este evento comenzará:

El 21 de diciembre de 2025 a las 7.03 hs (Hora estándar del Pacífico, PST)

Este dato corresponde a los cálculos aplicados para California y coincide con otros estados dentro de la misma zona horaria.

El solsticio define además el día con menor cantidad de horas de luz solar. A partir de este punto, los días comienzan a prolongarse de manera gradual hasta llegar al solsticio de verano, cuando se produce el día más largo.

El inicio astronómico marca también el comienzo de un período de duración aproximada de 89 días. Esa extensión varía mínimamente por las características de la órbita elíptica terrestre, pero se mantiene relativamente constante entre un año y otro.

Para el año 2025, este fenómeno ocurrirá el 21 de diciembre a las 7.03 hs, zona horaria que rige en California

¿Cuáles son los meses de invierno en California, según el calendario meteorológico?

Mientras el solsticio marca el inicio astronómico, la meteorología utiliza otro enfoque para definir las estaciones. Los especialistas en clima dividen el año en cuatro grupos de tres meses completos, lo que permite comparar temperaturas, precipitaciones y tendencias climáticas de manera más precisa.

Esta estructura fija facilita los análisis históricos y reduce las variaciones que alteran la comparación entre temporadas. En este sistema, según The Old Farmer’s Almanac, el calendario del invierno:

Comienza el 1° de diciembre y concluye el 28 de febrero, o el 29 de febrero, cuando se trata de un año bisiesto.

Los meses asignados al invierno meteorológico, diciembre, enero y febrero, representan en promedio el periodo más frío del hemisferio norte.

Bajo el sistema meteorológico, el invierno abarca íntegramente los meses de diciembre, enero y febrero Freepik

¿Cuándo debería empezar a hacer más frío en California?

Durante diciembre, enero y febrero se registran, en promedio, las temperaturas más bajas del año en gran parte del territorio estadounidense, lo que incluye a California. Los patrones de clima del estado muestran diferencias entre sus diversas regiones, pero las fechas meteorológicas proporcionan un marco común para los reportes y seguimientos anuales.

Aunque el solsticio concentra la menor cantidad de luz solar diaria, no es necesariamente el día más frío del año. Este desfase responde a un fenómeno conocido como retraso estacional. La superficie terrestre y los océanos requieren tiempo para ajustarse a la disminución de radiación solar, por lo que el periodo de más baja temperatura suele ocurrir semanas después.

A medida que avanza esta estación, las temperaturas descienden hasta que el balance energético comienza a revertirse. Solo entonces empieza el ascenso gradual del calor hacia el final del invierno.

Registros basados en datos de 1991 a 2020 de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) muestran que, en la mayor parte de California, los días más fríos se desarrollan generalmente en diciembre. Algunas zonas experimentan sus temperaturas mínimas en enero, pero la tendencia predominante se concentra en el último mes del año.