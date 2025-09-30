Cuándo entra en vigor el nuevo cambio de hora en Los Ángeles este 2025

Tanto en Los Ángeles, California, como en casi todo EE.UU., el segundo cambio de hora del año tiene fecha confirmada: el 2 de noviembre a las 2 de la madrugada. Ese momento marcará la finalización del horario de verano y el comienzo del estándar, también conocido como de invierno.

Se acerca el cambio de hora en Los Ángeles

Los residentes de la ciudad angelina deberán atrasar sus relojes una hora. En este caso, el cambio corresponde al regreso de la hora estándar, que se extenderá hasta el 8 de marzo de 2026, cuando volverá a implementarse otra vez el horario de verano.

Los residentes de la ciudad deberán atrasar sus relojes una hora Pexels

El ajuste permite a los ciudadanos sumar una hora adicional de sueño. Mientras que los relojes digitales, smartwatches y teléfonos celulares se actualizan automáticamente, los relojes analógicos (de agujas) deben modificarse de manera manual.

Aunque es una práctica generalizada en Estados Unidos, cada estado tiene la facultad de administrar su adhesión al Daylight Saving Time (DST, por sus siglas en inglés), lo que genera excepciones en algunas regiones.

Intentos de mantener un horario fijo en California

En 2018, los votantes de todas las ciudades y condados de California aprobaron la Proposición 7, una medida que autorizaba a la Legislatura estatal a modificar el uso del horario de verano y, eventualmente, establecerlo de forma permanente.

Sin embargo, al igual que en otros estados que tuvieron propuestas similares, necesita una aprobación del Congreso de EE.UU., debido a que el cambio de hora bianual se trata de una regulación federal.

Si bien todos los estados pueden utilizar todo el año la hora estándar, la ley de 1966 no permite que se mantengan en el horario de verano de manera permanente, algo que quería el Estado Dorado.

A pesar de los constantes intentos de distintos estados como California de mantener una hora fija durante todo el año, el verdadero obstáculo radica en que modificar una ley federal exige un proceso largo y complejo en el Congreso.

Historia del cambio de hora en Estados Unidos

El primer cambio de horario se implementó en 1918 durante la Primera Guerra Mundial, con el objetivo de ahorrar energía . Sin embargo, fue derogado un año después por las controversias que generó.

. Sin embargo, fue derogado un año después por las controversias que generó. En la Segunda Guerra Mundial volvió a aplicarse de manera temporal.

Más tarde, en 1966, el Congreso aprobó el Uniform Time Act, que estableció un marco uniforme para el DST en todo el país, aunque los estados podían optar por no aplicarlo.

El domingo 2 de noviembre los estadounidenses deberán atrasar una hora sus relojes Freepik

La última gran modificación ocurrió en 2007, a partir de la Ley de Política Energética de 2005, que fijó las fechas actuales: inicio en marzo y finalización el primer domingo de noviembre.

Qué lugares de Estados Unidos no participan del cambio de hora

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) es el encargado de supervisar los husos del país norteamericano, aunque cada territorio puede eximirse de modificarlo. Actualmente, no participan del horario de verano: