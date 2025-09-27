Cuándo entra en vigor el nuevo cambio de hora en California y por qué es un tema de debate

El próximo domingo 2 de noviembre de 2025, a las 2 de la madrugada, los relojes en California deberán atrasarse una hora. Con este cambio finalizará el horario de verano y comenzará el horario estándar, también conocido como de invierno, en gran parte de Estados Unidos

Se acerca el cambio de horario en California

El horario de verano en Estados Unidos comenzó el 9 de marzo y se terminará el primer domingo de noviembre. Ese día, los californianos están obligados a atrasar el reloj una hora, al igual que ocurre en la mayoría del territorio estadounidense.

El domingo 2 de noviembre se ajustarán los relojes en California Freepik

En este sentido, los residentes del Estado Dorado cambiarán por segunda vez en el año sus relojes. En este caso, el cambio corresponde al regreso de la hora habitual, que se extenderá hasta el 8 de marzo de 2026.

Mientras que los relojes digitales, smartwatches y teléfonos celulares se actualizan automáticamente, los relojes analógicos deberán modificarse de manera manual.

Aunque es una práctica generalizada en Estados Unidos, cada estado tiene la facultad de administrar su adhesión al horario de verano, lo que genera excepciones en algunas regiones.

California intentó establecer el horario de verano de forma permanente

En 2018, los votantes de California aprobaron la Proposición 7, una medida que autorizaba a la Legislatura estatal a modificar el uso del horario de verano y, eventualmente, establecerlo de forma permanente.

Sin embargo, para que esa decisión se concrete -al igual que cualquier modificación del sistema vigente- necesita de la aprobación del Congreso de EE.UU., ya que se trata de una regulación federal.

California buscó eliminar el cambio horario sin mucho éxito Pixabay

La ley establecida en 1966 indicaba que los estados no podían quedarse con el horario de verano de manera permanente. En cambio, solo pueden optar por el estándar, como Hawái y gran parte de Arizona.

En 2024, el senador estatal Roger Niello presentó la ley SB 1413, junto a legisladores de Oregon y Washington para permanecer en el horario estándar. Sin embargo, los asambleístas no se pusieron de acuerdo y esta discusión sigue presente en el estado.

Estados que no participan del cambio de hora

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) supervisa los husos horarios en el país, pero permite que algunos territorios se eximan del cambio. Actualmente, no participan del horario de verano:

Hawái

Samoa Americana

Islas Marianas del Norte

Puerto Rico

Guam

Islas Vírgenes

Arizona (en gran parte)

A pesar de los constantes intentos de distintos estados como California de mantener una hora fija durante todo el año, el verdadero obstáculo radica en que modificar una ley federal exige un proceso largo y complejo en el Congreso.

Donald Trump pretende eliminar el cambio de horario en EE.UU.

Desde 1966, quedó establecido un horario de verano uniforme en todo el país norteamericano, algo que se realiza en dos ocasiones por año. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se expresó en contra de este sistema en varias oportunidades.

Trump defiende el horario de verano (Truth Social @realDonaldTrump)

Según indicó en sus redes sociales el mandatario en abril de este año, esta práctica es “un gran inconveniente” y además representa “un evento muy costoso para el gobierno”. También aseguró que su propuesta de mantener uno solo horario resulta “muy popular” entre los ciudadanos, que prefieren estabilidad en sus relojes durante todo el año.