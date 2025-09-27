Cuándo entra en vigor el nuevo cambio de hora en California y por qué es un tema de debate
En pocas semanas, los californianos tendrán que atrasar sus relojes 60 minutos
- 3 minutos de lectura'
El próximo domingo 2 de noviembre de 2025, a las 2 de la madrugada, los relojes en California deberán atrasarse una hora. Con este cambio finalizará el horario de verano y comenzará el horario estándar, también conocido como de invierno, en gran parte de Estados Unidos
Se acerca el cambio de horario en California
El horario de verano en Estados Unidos comenzó el 9 de marzo y se terminará el primer domingo de noviembre. Ese día, los californianos están obligados a atrasar el reloj una hora, al igual que ocurre en la mayoría del territorio estadounidense.
En este sentido, los residentes del Estado Dorado cambiarán por segunda vez en el año sus relojes. En este caso, el cambio corresponde al regreso de la hora habitual, que se extenderá hasta el 8 de marzo de 2026.
Mientras que los relojes digitales, smartwatches y teléfonos celulares se actualizan automáticamente, los relojes analógicos deberán modificarse de manera manual.
Aunque es una práctica generalizada en Estados Unidos, cada estado tiene la facultad de administrar su adhesión al horario de verano, lo que genera excepciones en algunas regiones.
California intentó establecer el horario de verano de forma permanente
En 2018, los votantes de California aprobaron la Proposición 7, una medida que autorizaba a la Legislatura estatal a modificar el uso del horario de verano y, eventualmente, establecerlo de forma permanente.
Sin embargo, para que esa decisión se concrete -al igual que cualquier modificación del sistema vigente- necesita de la aprobación del Congreso de EE.UU., ya que se trata de una regulación federal.
La ley establecida en 1966 indicaba que los estados no podían quedarse con el horario de verano de manera permanente. En cambio, solo pueden optar por el estándar, como Hawái y gran parte de Arizona.
En 2024, el senador estatal Roger Niello presentó la ley SB 1413, junto a legisladores de Oregon y Washington para permanecer en el horario estándar. Sin embargo, los asambleístas no se pusieron de acuerdo y esta discusión sigue presente en el estado.
Estados que no participan del cambio de hora
El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) supervisa los husos horarios en el país, pero permite que algunos territorios se eximan del cambio. Actualmente, no participan del horario de verano:
- Hawái
- Samoa Americana
- Islas Marianas del Norte
- Puerto Rico
- Guam
- Islas Vírgenes
- Arizona (en gran parte)
A pesar de los constantes intentos de distintos estados como California de mantener una hora fija durante todo el año, el verdadero obstáculo radica en que modificar una ley federal exige un proceso largo y complejo en el Congreso.
Donald Trump pretende eliminar el cambio de horario en EE.UU.
Desde 1966, quedó establecido un horario de verano uniforme en todo el país norteamericano, algo que se realiza en dos ocasiones por año. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se expresó en contra de este sistema en varias oportunidades.
Según indicó en sus redes sociales el mandatario en abril de este año, esta práctica es “un gran inconveniente” y además representa “un evento muy costoso para el gobierno”. También aseguró que su propuesta de mantener uno solo horario resulta “muy popular” entre los ciudadanos, que prefieren estabilidad en sus relojes durante todo el año.
Otras noticias de Agenda EEUU
Inscripción. Elecciones en Nueva York 2025: ¿cómo saber si estoy registrado para votar?
En Carolina del Norte. Encuentra un aeropuerto abandonado en un acantilado, aterriza y descubre un increíble secreto
Grandes figuras. Místico se codea con la Pesadilla Americana: el luchador mexicano que se metió en el top 10 de la elite mundial
- 1
Tuiteros de brazos caídos: los números que desnudan cómo a Milei se le complicó la batalla de las redes
- 2
La historia detrás de un hombre que eligió un lugar insólito para vivir y lo recomienda
- 3
Combina misterio, suspenso psicológico y drama, está en Netflix y es ideal para ver este fin de semana
- 4
Tabla Anual 2025, en vivo: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana 2026