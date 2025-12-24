Cuándo llega Santa Claus a California y cómo seguir en vivo su trineo repleto de regalos

El espíritu navideño se une a la vigilancia aérea en una de las tradiciones más queridas: el seguimiento de Santa Claus por parte del Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD, por sus siglas en inglés). Este sistema permite a miles de personas de California y el mundo visualizar la trayectoria exacta del legendario personaje, y convierte la espera de los regalos en una experiencia interactiva y única.

A qué hora y cómo ver el recorrido de Santa Claus desde California

La aventura inicia el 24 de diciembre a las 4 hs (tiempo del Este). Es posible seguir el trineo de Santa en tiempo real a través de NoradSanta.org o descargar la app oficial.

Además, se puede obtener un informe del movimiento de Papá Noel en la línea 1-877-HI-NORAD a partir de las 6.00 hs (tiempo del Este), donde un equipo de voluntarios informará por dónde vuela el trineo.

Según datos del NORAD, el itinerario de Santa inicia en el Pacífico y avanza hacia el oeste por Asia, África y Europa, para finalizar en América. Se estima que su paso por California ocurra entre las 21 y las 00 hs, del 24 de diciembre.

Es fundamental considerar que el trayecto es variable y depende de la meteorología. Aunque hay coordinación logística con el Polo Norte, el control total de la ruta es responsabilidad exclusiva de Papá Noel.

Cabe destacar que expertos del NORAD advierten lo siguiente: “Santa siempre se asegura de visitar cada hogar donde los niños estén dormidos. Si algún niño está despierto, continúa su camino y regresa más tarde, cuando todo esté en calma”.

El operativo del seguimiento de Santa no escatima en recursos: una red de satélites y radares de vanguardia monitorea el trineo a nivel global. Estas actividades se complementan con actualizaciones minuto a minuto en redes sociales para que nadie pierda el rastro de la Navidad.

Santa Claus viaja por todo el mundo para dar obsequios a los niños cada Navidad (Pexels/cottonbro studio)

Desde cuándo NORAD sigue a Santa Claus el 24 de diciembre

Todo comenzó por pura casualidad en 1955. Tras un error en un anuncio impreso, un niño que soñaba con llamar al Polo Norte terminó por llamar equívocamente a la línea del CONAD (antecesor del NORAD), destacan desde la página oficial de la agencia.

Al otro lado del teléfono, el coronel Harry Shoup se puso a trabajar y decidió decirle al pequeño que ellos mismos se encargarían de seguir el trayecto de Papá Noel para informarle en dónde se encontraba. Al mismo tiempo que se aseguraban de que hiciera su recorrido sin contratiempos.

NORAD tiene datos estadísticos sobre el trineo y la apariencia de Papá Noel

Los radares del NORAD revelan los secretos más increíbles del Polo Norte. El vehículo de Santa Claus es un transporte versátil que no depende de carburantes externos y que destaca por su capacidad de aterrizaje en espacios pequeños y despegue vertical.

Pero los datos no terminan ahí: los perfiles de vuelo sugieren que el “Hombre de Rojo” tiene una estatura de 1.70 metros y un peso de 117 kg. Pilotos de combate que monitorean año a año la ruta de Santa, describen al individuo con barba blanca y rostro sonrosado, cuya generosa complexión física es inconfundible desde el aire.

Santa se encuentra con la señora Claus, y saldrá del Polo Norte el 24 de diciembre para recorrer el mundo en su trineo (Archivo) Cortesía Dennis Vaughan vía FOX News

Dónde está Papá Noel en este momento

Santa se encuentra en su hogar en el Polo Norte, preparándose junto a la Sra. Noel, sus fieles renos y el equipo de elfos que trabajan sin descanso en el taller de juguetes. La gran aventura comienza en la madrugada del 24 de diciembre, momento en que el trineo despega para su viaje mundial.

Apenas cruce el cielo, el NORAD activará sus radares para que en cada lugar del mundo se pueda seguir el movimiento completo del trineo kilómetro a kilómetro.