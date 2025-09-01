Cuántas horas se deben trabajar en California para poder comprar el iPhone 17 en septiembre 2025

El 9 de septiembre de 2025, Apple tendrá su tradicional evento anual donde expondrá los detalles de sus próximos productos. Aunque la empresa de tecnología todavía no confirma el costo que tendrá el iPhone 17, los rumores apuntan a que el precio equivaldría a más de una semana de trabajo en California.

Cuánto costaría el iPhone 17 en Estados Unidos

9to5mac es un medio especializado que ganó credibilidad entre los usuarios de Apple cuando publicó fotografías inéditas del iPod Nano de tercera generación antes de que la empresa lo anunciara siquiera, según Business Insider.

Según rumores, el iPhone 17 tendrá el mismo precio que su predecesor (Unsplash/Amanz)

De acuerdo con 9to5mac, durante el evento del 9 de septiembre, Apple anunciará cuatro modelos de iPhone:

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

Según los rumores, iPhone Air será un smartphone cuya principal característica será su delgadez, al contar con un grosor de 0,22 pulgadas (5,55 mm). El iPhone 16 tiene un grosor de 0,30 pulgadas (7,8 mm).

Otro de los cambios entre los iPhone que saldrán al mercado está en el modelo Pro, el cual pasaría de tener una capacidad base de 128 GB a una de 256 GB.

9to5mac informó que, al tomar en cuenta las posibles actualizaciones en el catálogo de Apple, los precios de cada iPhone serían los siguientes:

iPhone 17 : US$799

: US$799 iPhone 17 Pro : US$1049

: US$1049 iPhone 17 Pro Max : US$1249

: US$1249 iPhone Air: US$949

Al comparar los smartphones con sus versiones del 2024, se destacó que el iPhone básico no presentaría un aumento en su precio. En cambio, para los modelos Pro y Pro Max, el costo incrementaría US$50.

A cuántas horas de trabajo en California equivaldría el precio del iPhone 17

Como reportó LA NACION, a partir del 1° de enero de 2025 se estableció que el salario mínimo en California es de US$16,50 por hora.

Al tomar en cuenta que el iPhone 17 podría tener un costo de US$799, esto querría decir que un habitante de California tendría que trabajar durante 48,4 horas para conseguir esa cantidad dinero.

El precio del iPhone 17 equivaldría a 48,4 horas de trabajo de un empleado californiano (Pexels/Caio)

Si el empleado trabajara 40 horas a la semana, la cifra se alcanzaría en un aproximado de ocho días. Eso si la persona usara el 100% de sus ganancias para comprar el smartphone y no dedicara parte de sus ingresos para cubrir sus necesidades básicas.

La relación trabajo-costo con el resto de los modelos del iPhone 17 sería la siguiente:

Pro: 63,6 horas de trabajo.

63,6 horas de trabajo. Pro Max: 75,7 horas de trabajo.

75,7 horas de trabajo. Air: 57,5 horas de trabajo.

Como una comparación adicional, hay partes de EE.UU. donde el salario mínimo por hora es de US$7,25, de acuerdo con la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés).

Esto quiere decir que en estados como Texas, Utah y Carolina del Norte, un trabajador que recibe el salario mínimo debería trabajar un total de 110,2 horas (y usar su paga de forma íntegra) para comprar un iPhone 17.

Todo lo que se sabe sobre el iPhone 17 y el próximo evento de Apple

Hasta el momento, la única información oficial publicada por Apple es que el 9 de septiembre de 2025 se llevará a cabo un evento a las 13.00 (hora del Este). La presentación podrá verse en vivo en la aplicación de Apple TV y en apple.com, según el sitio oficial de la compañía.

Los usuarios de Apple se preguntaron si los colores del logo en la publicidad del evento tendrán un significado oculto (Foto: Apple)

De acuerdo con medios especializados como CNET, entre los anuncios que podrían realizarse en el evento de Apple se encuentran: