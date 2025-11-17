Cuánto cuesta sacar la licencia de conducir como inmigrante en Los Ángeles en 2025
La ley AB 60 de California permite que quienes puedan comprobar su identidad y domicilio en el Estado Dorado sean elegibles para solicitar este documento
Los inmigrantes que viven en Los Ángeles pueden obtener una licencia de conducir por US$45 dólares, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos. La ley AB 60 de California permite que quienes no tengan presencia legal en Estados Unidos, pero sí puedan comprobar su identidad y domicilio en el Estado Dorado, sean elegibles para solicitar este documento.
Licencia de conducir como inmigrante en Los Ángeles: todo lo que hay que saber
El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de California indica que el procedimiento se puede abonar a través de distintas formas de pago, como efectivo, cuenta bancaria, giro postal, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, Apple Pay o Google Pay.
Quienes quieran solicitar la licencia, deberán seguir ocho pasos:
- Revisar su elegibilidad: el DMV dispone de una herramienta de verificación en la que los aspirantes pueden comprobar si reúnen los documentos necesarios para solicitar una licencia de conducir (contrato de alquiler, facturas de servicios públicos o documentos escolares o laborales, entre otros).
- Completar la solicitud: es necesario crear una cuenta de MyDMV para luego cargar la documentación necesaria.
- Examen teórico: se deberá aprobar una prueba escrita, disponible en más de 40 idiomas y con material de estudio previo.
- Reunir todos los documentos: es importante llevar todos los papeles que comprueben la identidad y domicilio a la cita.
- Programar una cita: establecer una fecha para el encuentro presencial para continuar con el proceso.
- Llegar a la cita: una vez que el solicitante se encuentre en la oficina, deberá dirigirse a la ventanilla de inicio que dice Start Here.
- Proceso de revisión: en caso de no poder mostrar todos los documentos o que alguno sea incorrecto, será necesario hacer una verificación secundaria.
- Examen de manejo: habrá que agendar una cita para realizar la prueba práctica, que será la última instancia del proceso.
La Ley AB-60, firmada y aprobada en 2013, se presentó como una forma de reducir el porcentaje de conductores sin licencia o sin seguro en el territorio californiano, sin importar su estatus migratorio.
Tipos de licencia de conducir en Los Ángeles y sus tarifas
Según el DMV, además de la licencia de conducir AB 60 para inmigrantes en EE.UU. que viven en California, hay otros tipos y clases que las personas pueden solicitar en la agencia estatal.
- Licencia de conducir no comercial Clase C: su valor es de US$45, y un trámite de reemplazo por robo o pérdida cuesta US$36.
- Licencia de conducir no comercial Clase M1/M2: su valor es de US$45, y un trámite de reemplazo por robo o pérdida cuesta US$36.
- Licencia de conducir no comercial Clase A o B: su valor es de US$45, y un trámite de reemplazo por robo o pérdida cuesta US$36.
- Licencia de conducir comercial Clase A o B: su valor es de US$58, y un trámite de reemplazo por robo o pérdida cuesta US$43.
- Licencia de conducir comercial Clase C: su valor es de US$58, y un trámite de reemplazo por robo o pérdida cuesta US$43.
Sanciones por conducir sin licencia en Los Ángeles
De acuerdo con el Código de Vehículos 12500 de California, una infracción básica por conducir sin licencia tiene un costo de alrededor de US$250. El monto puede aumentar considerablemente en caso de que la multa sea reincidente.
De hecho, en esos casos, las sanciones económicas pueden alcanzar los US$1000 y hasta seis meses de prisión. El vehículo también puede ser incautado.
Además, el infractor deberá hacerse cargo de los costos por el remolque y el estacionamiento, gastos que incrementan el costo total de la infracción.
