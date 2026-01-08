Brandon Johnson y Karen Bass se solidarizan con su par en Minneapolis tras la muerte de una mujer en manos del ICE

Los alcaldes de Chicago y Los Ángeles, Brandon Johnson y Karen Bass, respectivamente, se solidarizaron con su par de Minneapolis, Jacob Frey, por lo sucedido durante un operativo migratorio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Los videos publicados muestran que un agente le disparó a una mujer, identificada como ciudadana estadounidense.

El mensaje de solidaridad de Brandon Johnson

Renee Nicole Macklin Good, una norteamericana de 37 años, recibió disparos de un agente del ICE y murió en la capital del estado de Minnesota. Luego de darse a conocer el hecho, que las autoridades federales justificaron como defensa propia, Brandon Johnson publicó un mensaje de apoyo e indignación.

Renee Nicole Good, la mujer asesinada por un agente del ICE en Minneapolis

“El video que muchos de nosotros hemos visto, en el que oficiales del ICE le disparan fatalmente a una mujer a quemarropa, es profundamente perturbador y, lamentablemente, demasiado similar a incidentes que han ocurrido aquí en Chicago”, señaló el alcalde.

Agregó que ninguna comunidad merece ser sometida al terror que surge del uso de la agencia federal por parte del presidente, Donald Trump, “como su fuerza militarizada personal”.

El demócrata recordó que al inicio de la operación del ICE en Chicago, un agente mató a un padre, bajo condiciones similares. En ese sentido, señaló: “Tal como intentaron hacer en Minnesota, la administración Trump mintió sobre lo sucedido y difundió desinformación en un intento de distorsionar la comprensión del público”.

Indicó que son incidentes como el sucedido en Minneapolis los que demuestran por qué se han opuesto a la aplicación de leyes de inmigración militarizada, a la que calificó de imprudente y racista.

“Cuando tenemos agentes federales enmascarados y fuera de control matando personas en nuestras calles, todos estamos menos seguros”, precisó.

El mensaje de Brandon Johnson en solidaridad con Minneapolis

Johnson expresó que Chicago se solidariza con Minneapolis, con la familia de la víctima, y el alcalde, Jacob Frey, quien ha hecho un llamado para el ICE salga de la ciudad que gobierna.

“El propósito de esta operación de redadas de ICE y de la retórica de este presidente es dividirnos y deshumanizar a nuestros vecinos. No permitan que cambien esa parte de su alma que reconoce a un semejante cuando miran a su prójimo”.

La alcaldesa de Los Ángeles se suma a las críticas contra de lo ocurrido en Minneapolis

Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, en California, también expresó sus condolencias por lo ocurrido en la capital de Minnesota y destacó en un mensaje compartido en redes sociales que se trató del asesinato de “una esposa y madre inocente y desarmada a manos de agentes del ICE”.

“Es impactante y trágico, y nunca debió haber ocurrido. Y ocurrió debido a las políticas brutales y racistas de la administración Trump, que desplegó a estos agentes en Minneapolis para perseguir a una población específica: los somalíes", indicó la demócrata.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se lanzó en contra de las políticas migratorias de Trump y el ICE Archivo

Agregó que esta nueva ola de agentes de ICE que desciende sobre las ciudades estadounidenses es una “campaña intencionada de miedo e intimidación” por parte de la administración federal destinada a distraer la atención de las políticas de Trump, a las que calificó como crueles, y que han hundido la economía del país.

“Este tipo de violencia no existe de forma aislada: socava la seguridad pública y atenta contra los cimientos mismos de nuestra democracia. Es atroz, peligrosa y antiamericana”. Finalizó su mensaje con apoyo a las comunidades inmigrantes y en contra del terrorismo, el abuso y la deshumanización.