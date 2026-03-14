Cambia CalFresh desde el 1° de abril: qué migrantes perderán sus beneficios por la nueva ley federal en California

Por disposiciones de la "One Big Beautiful Bill" que impulsó el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, CalFresh, el equivalente del Programa de Cupones para Alimentos (SNAP, por sus siglas en inglés) en California, dejará a muchos migrantes afuera desde el 1° de abril. La ley dispone que distintas categorías de extranjeros ya no podrán acceder al programa. Además, el 1° de junio se implementarán otros cambios.

Quiénes quedarán afuera de CalFresh desde el 1° de abril

El programa que otorga asistencia alimentaria a los residentes del Estado Dorado experimentó variaciones en sus reglas a partir de la ley que impulsó el gobierno de Trump y que fue aprobada en 2025.

Los cambios en CalFresh fueron establecidos en la One, Big, Beautiful Bill que impulsó Donald Trump BRENDAN SMIALOWSKI� - AFP�

Entre múltiples cuestiones que modificó, la One, Big, Beautiful Bill afectó a CalFresh y el acceso que tienen muchos extranjeros. El texto de la norma dispone la entrada en vigor en tramos, con distintas fechas.

De acuerdo con el sitio web del Departamento de Servicios Sociales de California, los siguientes migrantes ya no podrán acceder a CalFresh desde el 1° de abril:

Asilados

Refugiados

Migrantes con parole , excepto si son cubanos o haitianos.

, excepto si son cubanos o haitianos. Personas cuyo proceso de deportación o expulsión está en suspenso .

. Quienes están en EE.UU. de manera condicional o por ser víctimas de tráfico de personas.

o por ser víctimas de tráfico de personas. Extranjeros que entraron al país norteamericano por otras cuestiones de maltrato .

. Iraquíes y afganos con visas especiales de inmigrante que no son residentes permanentes legales.

que no son residentes permanentes legales. Ciertos ciudadanos de Afganistán a los que se les concedió un parole entre el 31 de julio de 2021 y el 30 de septiembre de 2023 .

a los que se les concedió un . Inmigrantes ucranianos a los que se les concedió un parole entre el 24 de febrero de 2022 y el 30 de septiembre de 2024.

Un amplio listado de migrantes perderá los beneficios de CalFresh en California desde el 1° de abril

Más cambios en CalFresh: se modifican los requisitos desde el 1° de abril

Además de los migrantes que ya no son elegibles, las autoridades del Estado Dorado advirtieron sobre modificaciones para los requisitos de edad e hijos que habilitan el acceso al programa.

Concretamente, desde el 1° de junio los adultos que tengan entre 18 y 64 años no podrán mantener los beneficios por más de tres meses en un período de 36 meses, a menos que cumplan con excepciones o que realicen una tarea laboral o comunitaria.

Ese rango de edad se ampliará desde 54 años, donde está establecido actualmente, por lo que impuso la One, Big, Beautiful Bill.

Además, una de las excepciones regirá para padres o personas que tengan a cargo un hijo menor de 14 años, cuando antes el límite máximo de edad era de 18 años.

Por fuera de estas cuestiones, se mantienen las normas vigentes de CalFresh, que otorgan excepciones al límite de tiempo para beneficiarios del programa. Estas incluyen a beneficiarios de asignaciones por discapacidad y personas enfermas o que tengan a cargo a alguien que no pueda cuidarse a sí mismo, entre otras.

Cuáles son los requisitos de trabajo para evitar perder el CalFresh en California

Según indica la fuente oficial, quienes no califiquen por la edad y quieran evitar el límite de tiempo para mantenerse como beneficiarios del programa deben cumplir con una tarea habilitada. El tiempo mínimo es de 20 horas a la semana o un promedio de 80 horas al mes entre las siguientes actividades: