Dónde entregan comida gratis en Los Ángeles durante la semana del 23 al 28 de febrero de 2026

El Banco de Alimentos de Los Ángeles, California, compartió las direcciones y los horarios en donde se entregará comida de forma gratuita durante la semana del 23 al 28 de febrero de 2026. La misión de esta organización sin fines de lucro es que ninguna persona del condado pase hambre. En promedio, cada mes llega a 800 mil personas que enfrentan inseguridad alimentaria.

Dónde habrá comida gratis en Los Ángeles del 23 al 28 de febrero de 2026

Esta organización cuenta con más de 600 agencias asociadas, lo que le permite distribuir alimentos en más de mil puntos en Los Ángeles, según información de su sitio web oficial. Por ello, se puso a disposición un mapa interactivo, el cual ayudará a las personas interesadas en recibir este apoyo a encontrar el punto de distribución más cercano de manera más rápida.

La organización apoya a más de 800 mil personas al mes (Facebook/Los Angeles Regional Food Bank)

La forma más sencilla es ingresar la ciudad o el código ZIP cercano al domicilio. De esta manera, el sistema arrojará automáticamente un listado con las opciones más cercanas, con sus ubicaciones y los horarios en los que se puede asistir.

Algunos de los principales lugares donde se realizarán entregas son los siguientes:

Lunes 23 de febrero | Socios del vecindario de Central City | 501 S. Bixel Street, Los Ángeles, CA | 14.00 a 17.00 hs.

Martes 24 de febrero | El Centro de los Sueños | 281 E Bloom Street, Los Ángeles, CA | 14.30 a 15.30 hs.

Miércoles 25 de febrero | El Centro de los Sueños | 650 S. Park View St., Los Ángeles, CA | 14.30 a 15.30 hs.

Jueves 26 de febrero | Proyecto Pico Union | 1153 Valencia Street, Los Ángeles, CA | 10.30 a 12.30 hs.

Viernes 27 de febrero | Centro San Francisco - Industrias Homeboy | 130 W. Bruno St., Los Ángeles, CA | 10.30 a 12.30 hs.

Sábado 28 de febrero | Iglesia Adventista del Séptimo Día de Hispanoamérica Central | 1366 S. Alvarado St., Los Ángeles, CA | 12.00 a 17.00 hs.

Son pocos los puntos de distribución en donde se dará servicio del lunes 23 al viernes 27 de febrero, para aquellas personas que no puedan asistir en un día específico.

Caridades Católicas – Casa Brownston | 1307 Warren Street, Los Ángeles, CA | 09.00 a 12.30 hs.

El Ejército de Salvación - Este de Los Ángeles | 140 N. Eastman Avenue, Los Ángeles, CA | 9.00 a 15.30 hs.

¿Quiénes pueden recibir este apoyo alimenticio?

Los programas del Banco de Alimentos de Los Ángeles están dirigidos a personas de todas las edades y a familias que enfrentan inseguridad alimentaria. Aunque también cuenta con programas enfocados en niños y adultos mayores, así como educación nutricional.s

No se tiene que demostrar la ciudadanía estadounidense para recibir las despensas (Facebook/Los Angeles Regional Food Bank)

Entre las personas que atienden se encuentran:

Familias con bajos ingresos

Personas desempleadas o con empleo insuficiente

Adultos mayores

Niños y estudiantes

Personas sin hogar

Migrantes o personas en situación vulnerable

Cabe señalar que en estas campañas de repartición de comida no es necesario demostrar la ciudadanía estadounidense, ya que también se ayuda a quienes no la tengan. No siempre piden identificación; muchas despensas se entregan tras proporcionar datos básicos o comprobar que se reside en la zona donde se ofrece el apoyo.

¿Qué tipo de alimentos y productos se entregarán en las despensas?

El tipo de despensa que se entregará dependerá del lugar al que se asista. Por lo regular, se entregan cajas con alimentos y productos básicos, aunque también existe el formato tipo mercado, en el que las personas pueden elegir qué llevar a casa.

La organización apoya a personas de todas las edades y nacionalidades (Facebook/Los Angeles Regional Food Bank)

Lo más común que se suele encontrar en las cajas prearmadas es: