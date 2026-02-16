Rebelión contra DeSantis por la política migratoria: en Florida buscan limitar el uso de fondos de emergencia

Este 16 de febrero expira el Fondo de Preparación y Respuesta a Emergencias utilizado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, para la lucha contra la inmigración ilegal en el estado. Este evento surge después de que la Cámara de Representantes presentara un proyecto de ley que limita el uso de estos fondos con fines migratorios. Después de la medianoche, se tratará la propuesta.

La propuesta legislativa que afectaría la política migratoria de Ron DeSantis

La Cámara presentó el proyecto de ley PC TED 26-02 con el fin de limitar el uso del fondo a “emergencias naturales” como tornados, huracanes o inundaciones. Esto prohíbe su aplicación para leyes migratorias y la compra de aeronaves, barcos o vehículos motorizados.

La propuesta buscaría prohibir el uso del fondo para políticas migratorias Archivo

Para aplicarlo, proponen una transferencia de US$100 millones y extender el fondo hasta el 1° de julio de 2030. El monto habitual de transferencia es de 500 millones de dólares.

De igual modo, exige informes detallados sobre inventarios y activos comprados, los cuales deben ser certificados por el director de la División de Gestión de Emergencias (FDEM, por sus siglas en inglés) bajo pena de perjurio, según consignó CBS News.

División entre los poderes estatales por el fondo de emergencia

La medida generó una división entre la Cámara de Representantes y el Senado estatal. Mientras que el poder legislativo presenta una normativa restrictiva con el uso de los fondos, el Senado remarca una postura de apoyo.

el Senado reautorizó el fondo sin imponer nuevas restricciones YouTube del Gobernador Ron DeSantis

El pasado 11 de febrero, el Senado reautorizó el fondo tal como está hasta el 31 de diciembre de 2027, sin imponer restricciones significativas sobre el uso del dinero en la aplicación de leyes migratorias, de acuerdo con los reportes de Tampa Bay News.

Los demócratas del Senado intentaron imponer nuevos límites en el fondo de emergencia por parte del gobernador. Sin embargo, los republicanos rechazaron dichas propuestas, lo que permitió a los legisladores considerar la posibilidad de extenderlo sin imponer restricciones.

El gasto por la aplicación de las leyes migratorias

La disputa de los fondos de emergencia inició a principios de febrero, cuando informes de la División de Gestión de Emergencias de Florida (FDEM) anunciaron que el estado gastó US$573 millones en actividades de control migratorio.

Según estipuló un reporte de Politico, la mayoría de estos gastos (unos US$405 millones) se realizaron en los últimos seis meses del año fiscal actual, coincidiendo con la creación de los centros de detención “Alligator Alcatraz” y “Deportation Depot”.

Gran parte de los gastos del fondo de emergencia fueron utilizados para la construcción de centros de detención como Alligator Alcatraz Rebecca Blackwell - AP

Los gastos por la construcción de los centros de detención y otras inversiones se organizaron de la siguiente manera: