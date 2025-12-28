Dónde tramitar el pasaporte americano en California ya: direcciones y horarios de Los Ángeles, San Diego y San Francisco

El pasaporte es un documento indispensable para los ciudadanos de California y del resto de Estados Unidos que planean viajar al extranjero en 2026, ya que la mayoría de los países lo exige como requisito de entrada. Por ese motivo, el gobierno estadounidense informó dónde y cómo tramitarlo, además de detallar los requisitos tanto para adultos como para menores.

Dónde tramitar el pasaporte americano en California antes de 2026

El pasaporte americano puede solicitarse por primera vez en agencias y centros oficiales administrados por el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), que son los encargados de procesar las solicitudes presentadas en oficinas de aceptación, por correo tradicional o mediante citas urgentes para viajes internacionales programados dentro de un plazo de 14 a 28 días, en ciertas excepciones.

Las agencias y centros de pasaportes son manejados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos (Pexels/Vinta Supply Co. | NYC)

California cuenta con tres agencias de pasaportes donde se puede realizar este trámite:

Los Ángeles: ubicada en el West L.A. Federal Building, 11000 Wilshire Blvd., Suite 1000, Los Angeles, CA 90024-3602, en la intersección de Wilshire Blvd. y Veteran Ave. Atiende de lunes a viernes, de 7:00 a 15:00 horas, únicamente con cita previa.

ubicada en el West L.A. Federal Building, 11000 Wilshire Blvd., Suite 1000, Los Angeles, CA 90024-3602, en la intersección de Wilshire Blvd. y Veteran Ave. Atiende de lunes a viernes, de 7:00 a 15:00 horas, únicamente con cita previa. San Diego: localizada en Columbia Place, 401 West A St., piso 10, San Diego, CA 92101, con entrada en la esquina de Columbia St. y West A St. Su horario es de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas, también solo con cita.

localizada en Columbia Place, 401 West A St., piso 10, San Diego, CA 92101, con entrada en la esquina de Columbia St. y West A St. Su horario es de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas, también solo con cita. San Francisco: se encuentra en 450 Golden Gate Ave., tercer piso, Suite 3-2501, San Francisco, CA 94102. Atiende de lunes, martes, miércoles y viernes de 8:00 a 16:00 horas, y los jueves de 9:30 a 16:00 horas, exclusivamente con cita previa.

Todas las agencias de pasaportes del estado cierran sus puertas durante los días festivos federales.

Cómo sacar cita para tramitar el pasaporte americano en California

Para solicitar una cita para poder tramitar el pasaporte americano en California y el resto de Estados Unidos, en especial si se requiere con urgencia en un plazo máximo de 28 días, se deben seguir estos pasos:

Se tiene derecho a solicitar un pasaporte americano si se es ciudadano estadounidense por nacimiento o naturalización Pixabay - Pixabay

Visitar el sitio oficial para agendar una cita de la dependencia.

para agendar una cita de la dependencia. Ingresar sus datos y planes de viaje para saber si califica para una cita; en caso de hacerlo, puede agendar una cita hasta para siete miembros de su familia.

y planes de viaje para saber si califica para una cita; en caso de hacerlo, puede agendar una cita hasta para siete miembros de su familia. Ingresar un correo electrónico para recibir un código para poder continuar con el registro.

Proporcionar un número celular al cual se enviará otro código por un mensaje SMS para continuar con el proceso.

Completar el proceso de programación de la cita y revisar el correo electrónico para verificar que llegó la confirmación con los detalles de la reunión. El sistema mantendrá abierto el sistema para confirmar la cita durante 15 minutos. Si no se confirma dentro de este periodo, se deberá realizar de nuevo todo el trámite.

Si no se confirma dentro de este periodo, se deberá realizar de nuevo todo el trámite. Si se necesita cancelar o cambiar el día de la cita, se debe ingresar al enlace que se recibió por email.

La dependencia indicó que las citas son limitadas y no garantiza que haya disponibilidad para todos los usuarios.

Quiénes pueden obtener un pasaporte americano

De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, las personas que pueden solicitar un pasaporte americano son las siguientes:

Los solicitantes del pasaporte por primera vez deben abonar una tarifa de aceptación de las instalaciones Freepik

Ser ciudadano estadounidense por nacimiento.

Ser ciudadano estadounidense por naturalización.

Califica como nacional de Estados Unidos “no ciudadano”.

Este trámite no se puede realizar por correo tradicional ni en línea: solo se puede realizar en persona en alguna oficina de aceptación de solicitudes de pasaportes.