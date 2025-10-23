El filoso cruce entre Gavin Newsom y un periodista de Fox que lo llamó “chica it”

Gavin Newsom volvió a ser blanco de un comentario provocador de Jesse Watters, el presentador de Fox News, quien lo apodó “la nueva chica it” en un segmento televisivo. La frase, que combinó ironía política con connotaciones sexistas, fue parte de un análisis sobre el papel de Barack Obama en la política demócrata, en el que el periodista insinuó que el expresidente apadrina al gobernador de California como su sucesor natural de cara a 2028.

El comentario de Jesse Watters en Fox News contra Newsom

En su programa nocturno, Jesse Watters dedicó un extenso segmento a interpretar las recientes declaraciones de Barack Obama sobre su deseo de “entrenar a la próxima generación de liderazgo” .

sobre su deseo de . En su análisis, el conductor sugirió que el expresidente demócrata ya habría elegido a su “heredero político” dentro del partido: Gavin Newsom.

Con un tono sarcástico, Watters planteó que la estrategia de Obama no solo busca influir en las elecciones intermedias, sino preparar el terreno para 2028.

“Obama sabe que no pueden postular a otra mujer, así que elige lo más parecido, alguien que lo entiende y que logra resultados”, consideró.

Luego de emitir un video donde se lo veía a Newsom en una charla con Obama, añadió: “Newsom es la nueva It girl. Los Obama y los Clinton están de acuerdo. Es el elegido. Pero Gavin... más vale que tenga una respuesta sobre el tema trans. Hasta que no lo resuelvan, están en problemas”.

La dura respuesta de Gavin Newsom ante los dichos de Watters

El gobernador californiano respondió desde su cuenta oficial de X (antes Twitter) con una frase breve y cargada de ironía que rápidamente se viralizó: “No, soy tu nuevo papá, Jesse Watters”.

Gavin Newsom respondió el segmento de Fox en donde lo llamaron la "nueva chica it" X: Gavin Newsom

Lejos de ser un episodio aislado, se trata de una muestra del enfrentamiento constante entre el gobernador y la cadena conservadora. En los últimos años, Newsom se convirtió en una de las figuras más visibles del ala progresista del Partido Demócrata, lo que le ha valido las críticas de varios comentaristas alineados con Donald Trump.

El antecedente entre Newsom vs. Watters: amenazas de una demanda por difamación

El intercambio de esta semana no fue el primero entre ambos. En julio de este año, Newsom había amenazado con demandar a Fox News y a Jesse Watters por difamación, luego de que el presentador afirmara falsamente que el gobernador había mentido sobre una conversación con Donald Trump relacionada con el envío de marines a Los Ángeles.

Según informó Los Angeles Times, Watters mostró en su programa un registro de llamada entre Trump y Newsom y acusó al gobernador de haber negado ese contacto. Sin embargo, el político demócrata aclaró que lo que había desmentido era una llamada posterior, vinculada a la orden de desplegar tropas federales en California, no aquella conversación anterior.

Newsom y Watters ya tuvieron otros cruces: uno de ellos terminó con una demanda Damian Dovarganes - AP

Cuando Fox intentó rectificar el error, Watters se limitó a decir que había “malinterpretado” un posteo del gobernador y que no había “engañado a nadie intencionalmente”, una disculpa que Newsom consideró insuficiente. En respuesta, el mandatario escribió en redes: “Nos vemos en la corte, amigo”, frase que se volvió viral y marcó el inicio de una batalla judicial.

El gobernador presentó una demanda por US$787 millones contra la cadena, al argumentar que Fox News difundió “información falsa de forma deliberada” para beneficiar a Donald Trump. Finalmente, en agosto, el medio de comunicación buscó que un tribunal desestime las acusaciones y obligue al gobernador a abonar los costos judiciales, según informó ABC. No se reportaron novedades acerca del litigio.