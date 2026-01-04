El parque de California en el que puedes disfrutar de los cielos nocturnos más claros y espectaculares

Lejos del resplandor eléctrico de las grandes metrópolis californianas, existe un santuario donde la oscuridad absoluta revela uno de los espectáculos más antiguos de la humanidad. Este parque no solo es famoso por su geología surrealista, sino por ser uno de los pocos lugares en Estados Unidos donde la contaminación lumínica es prácticamente inexistente.

Joshua Tree, el parque para disfrutar de noches estrelladas en California

Se trata del Parque Nacional Joshua Tree, que es ideal para descubrir un oasis californiano, donde las temperaturas frescas invitan a escalar y perderse entre sus icónicos árboles.

Más allá de su belleza natural, el parque alberga 5.000 años de historia humana, con secretos de la cultura Pinto, los antiguos habitantes de este desierto, según Hotelgift.

En el Parque Nacional Joshua Tree hay actividades para todas las edades (Instagram/@laondaverdenrdc)

Al anochecer, se puede apreciar uno de los cielos más puros y claros de Estados Unidos, repleto de estrellas.

Qué actividades se pueden hacer en el Parque Nacional Joshua Tree

Acampar y contemplar las estrellas

Este parque cuenta con nueve campamentos. La mayoría de los 500 sitios para acampar están disponibles con reserva previa.

Las reservaciones se pueden hacer el mismo día o con hasta 6 meses de anticipación y se pueden reservar en recreation.gov. Las tarifas rondan entre los US$25 y US$55.

El cielo nocturno es una cúpula brillante con estrellas, planetas y meteoritos, pero en entornos urbanos y suburbanos, la iluminación artificial y los contaminantes atmosféricos borran la luz de las estrellas. En este parque los visitantes tendrán la oportunidad de admirar la Vía Láctea de forma única.

Este parque ofrece una vista impresionante de la Vía Láctea (National Park Service)

En una noche despejada y sin luna, se pueden ver las estrellas desde cualquier punto del parque.

Sin embargo, la contaminación lumínica de las comunidades circundantes afecta el cielo nocturno, por lo que se aconseja acudir a las áreas propuestas para la observación de estrellas, detalló National Park Service.

Hay cuatro zonas principales: los estacionamientos de Quail Springs, Hidden Valley, Cap Rock y Ryan Mountain.

Senderismo

El Parque Nacional Joshua Tree cuenta con 191 millas de senderos (307 kilómetros) que varían significativamente en dificultad. Las rutas más exigentes requieren una excelente condición física, suministros abundantes (agua, protección solar) y evitar las horas de mayor calor, consignó AARP.

Entre las rutas fáciles se encuentran el Oasis of Mara, ideal para una introducción al desierto, y el Hidden Valley Trail que ofrece un recorrido histórico entre rocas. Para una caminata intermedia, el sendero Skull Rock destaca por sus formaciones rocosas únicas, mientras que Mastodon Peak ofrece un ascenso moderado.

Para los más desafiantes, la subida a la Montaña Ryan es famosa por sus panorámicas; y para los expertos, el extenso Long Canyon Trail conecta Desert Hot Springs con el Monumento Nacional Sand to Snow.

Escalar rocas

Las colosales formaciones rocosas de Joshua Tree son un auténtico paraíso para los más jóvenes y aventureros. Con más de 400 formaciones y 8 mil rutas, el parque funciona como un gigantesco gimnasio natural, según Visit California.

Hay varios senderos y rocas para escalar en el Parque Nacional Joshua Tree (Instagram/@viagemeturismo)

Observar aves y hacer excursiones en la naturaleza

El Parque Nacional Joshua Tree alberga una biodiversidad ornitológica sorprendente, con más de 250 especies de aves, entre las que destacan 78 especies nativas que anidan en sus oasis y hábitats desérticos.

En enclaves como Cottonwood Spring, el oasis de Mara y el cañón Smith Water, es frecuente el avistamiento de cucaracheros desérticos, palomas locales y cenzontles, además de halcones en pleno vuelo, destacó AARP.

Mientras que las codornices y los correcaminos habitan la maleza durante todo el año, la migración primaveral permite observar azulillos, tangaras y reinitas, junto con bandadas de buitres pavo.

Cómo llegar al Parque Nacional Joshua Tree

El Parque Nacional Joshua Tree, se encuentra en el sur de California (a menos de tres horas al este de Los Ángeles en automóvil).

El acceso principal se realiza a través de la Interestatal 10 o la Autopista 62 de California, señaló CuddlyNest.

El parque cuenta con tres puntos de acceso estratégicos:

Entrada Oeste: en Joshua Tree Village, aproximadamente a 5 millas (8 kilómetros) al sur de la intersección entre la Autopista 62 y Park Boulevard.

en Joshua Tree Village, aproximadamente a al sur de la intersección entre la Autopista 62 y Park Boulevard. Entrada Norte: en Twentynine Palms, a unas 3 millas (4.8 kilómetros) al sur del cruce de la Autopista 62 con Utah Trail.

en Twentynine Palms, a unas 3 millas al sur del cruce de la Autopista 62 con Utah Trail. Entrada Sur (Cottonwood Spring): sobre la Interestatal 10, a unas 25 millas (40 kilómetros) al este de la ciudad de Indio.