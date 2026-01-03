La polémica ley de California que busca impactar en los nacimientos de los bebés de las familias latinas

Una ley de California sobre las tortillas entra en vigencia el 1° de enero de 2026 y obliga a los grandes fabricantes a añadir ácido fólico a productos de masa de maíz. La medida busca reducir defectos congénitos en bebés.

¿Qué establece la ley AB 1830 en California?

La norma, conocida como Assembly Bill 1830, fue promulgada en septiembre de 2024 y exige la fortificación obligatoria de productos de masa de maíz con ácido fólico. También impone la declaración explícita de este nutriente en las etiquetas nutricionales, explican en el sitio oficial del Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés).

Desde enero de 2026, los principales productores deberán incorporar ácido fólico a insumos de maíz de uso cotidiano Freepick

¿Por qué la medida impacta en los bebés latinos?

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el consumo adecuado de ácido fólico antes de la concepción y durante las primeras semanas del embarazo puede prevenir entre el 50% y el 70% de los defectos del tubo neural, malformaciones congénitas que afectan al cerebro y la médula espinal.

De acuerdo con un artículo publicado en la revista Preventive Medicine, en 1998 la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) exigió la fortificación con ácido fólico de los productos de granos/cereales enriquecidos.

Sin embargo, esa regla no incluyó a la harina de maíz nixtamalizada (corn masa flour), utilizada para elaborar alimentos como tortillas y otros productos de maíz que son básicos en la dieta de muchos grupos hispanos.

La obligación alcanza tanto a la harina de masa de maíz como a la masa húmeda empleada en tortillas y preparaciones básicas Freepick

Costos mínimos, impacto máximo: el cruce entre la lógica sanitaria y las dudas del sector comercial

Sana Jaffery, asesora legislativa del asambleísta demócrata Joaquín Arámbula —autor del proyecto—, explicó a CBS News que el costo de la fortificación es prácticamente marginal para la industria.

Según detalló, enriquecer una tonelada métrica de masa de maíz con ácido fólico cuesta apenas US$0,4, mientras que obtener esos mismos micronutrientes a través de suplementos vitamínicos puede implicar cientos de dólares, lo que limita su acceso para muchas familias.

La funcionaria señaló además que los legisladores analizaron brevemente alternativas para abaratar los suplementos, pero aclaró que ese debate corresponde a otra política pública distinta.

La evidencia sanitaria indica que una ingesta adecuada de ácido fólico reduce de forma significativa los defectos del tubo neural Freepick

Desde el sector comercial, la iniciativa genera cuestionamientos. Dora Sanz, propietaria de la tienda 3 Hermanas, en el este de Sacramento, expresó sus dudas sobre la necesidad de modificar un alimento tradicional.

En diálogo con el mismo medio, sostuvo que su familia ha consumido y producido tortillas de maíz durante generaciones sin registrar problemas de salud. “Crecimos con este tipo de tortillas desde hace generaciones y nunca tuvimos inconvenientes; nuestros hijos nacieron sanos”, afirmó.

Para la empresaria, la medida abre interrogantes sobre la intervención estatal en productos que forman parte de prácticas culturales arraigadas, especialmente cuando, remarcó, las tortillas son consumidas no solo por la comunidad latina, sino por personas de todo el mundo.

¿Qué productos deben fortificarse desde 2026?

El Departamento de Salud Pública de California fijó los niveles obligatorios para:

Harina de masa de maíz: 0,7 miligramos de ácido fólico por libra (0,4 kilogramos).

(0,4 kilogramos). Masa húmeda de maíz: 0,4 miligramos por libra de producto final.

Los valores admiten un margen técnico de error estándar de la industria.

¿Qué fabricantes quedan excluidos?

La normativa no impone la fortificación obligatoria en todos los casos. El texto legal prevé exclusiones específicas como:

Emprendimientos familiares bajo la figura de “cottage food”.

Pequeñas instalaciones alimentarias locales.

Supermercados que ofrezcan versiones fortificadas y no fortificadas.

Productos clasificados como snacks.

Las tiendas familiares no deben modificar sus recetas tradicionales, según aclaró el CDPH.