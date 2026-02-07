La Casa de la Bruja: la curiosa propiedad en Los Ángeles que parece sacada de un cuento de hadas

La Casa Spadena, conocida popularmente como la Casa de la Bruja, una de las construcciones más enigmáticas de Los Ángeles, destaca por su arquitectura fantástica y su origen misterioso. Está ubicada en Beverly Hills, California, y en los últimos años su propietario impulsó un proceso de restauración y preservación histórica.

Así es la Casa de la Bruja en Los Ángeles

La propiedad, que parece salida de un cuento como Hansel y Gretel, pertenece al agente inmobiliario Michael J. Libow, según Secret Los Angeles.

La Casa de la Bruja está ubicada en la 516 Walden Dr., Beverly Hills, Los Ángeles, California (Instagram/ @Regran_ed/@graylightning218)

Aunque muchos creen que fue diseñada como vivienda, su origen se remonta a 1920, cuando funcionó como oficina y camerino en los Estudios Willat, en Culver City.

Tras el cierre de los estudios, la casa fue trasladada en 1924 a su ubicación actual, en 516 Walden Dr., Beverly Hills, California, 90210, por orden del productor Ward Lascelle, con el objetivo de conservar la estructura.

Hoy funciona como residencia privada y su dueño lleva décadas trabajando en su restauración, para mantener intactos los rasgos que la convierten en una pieza única. Libow también fue uno de los impulsores para que la vivienda fuera declarada Monumento Histórico de la ciudad de Los Ángeles.

La casa llama la atención por su fachada irregular, muy distinta a las mansiones vecinas. En la entrada hay un cartel de “prohibido el paso” y, en el patio, se observan calabazas a medio comer, árboles de troncos retorcidos, un puente de madera sobre una fosa decorativa y otros elementos que refuerzan su aire místico.

Cómo llegar a la Casa de la Bruja en Los Ángeles

La Casa de la Bruja se encuentra en la intersección de Walden Drive y Carmelita Avenue, en el corazón de Beverly Hills, rodeada de residencias de lujo.

La arquitectura de La Casa de la Bruja destaca de las demás casas en el barrio de Beverly Hills (Instagra/@archi_ologie)

Desde el centro de Los Ángeles, el trayecto demora entre 20 y 40 minutos, según el tráfico y el medio de transporte. La forma más rápida es en automóvil, con un recorrido de menos de 10 millas (unos 16 kilómetros).

Según Google Maps, el camino recomendado es tomar CA-110 desde W Temple St y N Hope St, continuar por I-10 W hacia S Robertson Blvd., salir en la salida 6, seguir por S Robertson Blvd. y luego por S Beverly Dr. hasta Crescent Dr., en Beverly Hills.

En qué películas aparece La Casa de la Bruja de Los Ángeles

La vivienda, también conocida como Spadena House —por haber pertenecido originalmente a la familia del mismo nombre—, apareció en varias producciones de Hollywood, según Movie Locations.

La Casa de la Bruja aparece en una escena de la película Clueless, del año 1995 (Clueless)

Entre las películas en las que se puede ver su fachada figuran Clueless, The Undead, The Loved One y The Face of the World. Uno de sus cameos más recordados es en Clueless (1995), cuando Alicia Silverstone pasa frente a la casa mientras lamenta no haber aprobado su examen de conducir, de acuerdo con Seeing Stars.

Aunque es una atracción turística popular, la Casa de la Bruja no está abierta al público. Los visitantes solo pueden observarla desde la acera y tomar fotografías del exterior.Michael Libow compró la propiedad en 1998 por US$1,3 millones y desde entonces la mantiene como estructura histórica protegida.