Qué dicen las encuestas en California 2026: el candidato republicano que podría salvar a los demócratas

Una encuesta reciente sobre las elecciones primarias en California trajo un aire de alivio para los demócratas. A pesar de que un republicano continúa en primer puesto, la preferencia de los votantes por Steve Hilton diluye el escenario en el que dos candidatos opositores podrían quedarse con los primeros puestos.

Steve Hilton lidera en California, seguido por tres demócratas

Una encuesta del Citrin Center Public Opinion, Politico y TrueDot evaluó cuáles son los porcentajes de intención de voto en el Estado Dorado de cara a las primarias del 2 de junio en el Estado Dorado.

Steve Hilton se afirma como el máximo candidato republicano para las elecciones primarias de California https://stevehiltonforgovernor.com/

El sondeo contó con la participación de 1004 probables votantes y se llevó a cabo entre finales de febrero y principios de marzo. En un panorama general que anticipa una elección cerrada, los números podrían disipar una preocupación de los demócratas.

Concretamente, estos fueron los porcentajes de intención de voto de los candidatos:

Según esta investigación, Hilton toma ventaja en la interna republicana y se aleja de Bianco, en lo que hasta hace algunos días se presentaba como un empate técnico entre ambos.

Por su parte, Steyer, Swalwell y Porter se mantienen cerca entre sí, pero superan claramente al resto y se perfilan como los tres nombres demócratas con más posibilidades de suceder a Gavin Newsom.

La ilusión republicana en California que se diluye a partir del crecimiento de Hilton

Aunque la buena noticia para el partido opositor podría ser que un candidato republicano se afirma en el primer lugar, estos números chocan con una estrategia que podría garantizarles un gobernador del partido.

La baja de Chad Bianco en las encuestas ilusiona a los demócratas con asegurar el segundo puesto en las primarias de California X (@RightWingDad)

De acuerdo con un análisis que compartió ABC News hace algunas semanas, el sector opositor espera que el número de candidatos demócratas y las reglas electorales de California lo favorezcan.

Concretamente, el Estado Dorado establece que todos los candidatos de las primarias van a la misma boleta y que los dos más votados, sin importar su partido, avanzan a las elecciones generales de noviembre. En ese sentido, si el voto demócrata queda dividido entre muchos nombres, los dos primeros puestos podrían quedar para republicanos.

Esa teoría se acrecentó a partir de sondeos recientes que mostraban a Hilton y Bianco en un empate técnico y que ilusionaba a muchos con que avanzaran a los comicios generales.

Sin embargo, según publicó Politico, el crecimiento de Hilton y su despegue como máximo candidato en soledad atentan contra ese plan. Analistas del medio consideran que un demócrata tiene amplias chances de ganar en un enfrentamiento mano a mano.

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En ese contexto, el anticipo de que un candidato del partido de Newsom alcanzaría el segundo puesto es una mala noticia para los republicanos de California.

Lista completa: todos los candidatos a gobernador de California para las elecciones primarias

Más allá de quienes se perfilan como los nombres con mejores chances, hay un amplio listado de candidatos en el Estado Dorado. Según la recopilación de Ballotpedia, esta es la lista completa:

Partido Demócrata

Tom Steyer se muestra como el principal candidato demócrata para las primarias de California Redes de Tom Steyer

Partido Republicano

Chad Bianco

Sharifah Hardie

Steve Hilton

Brandon Jones

Daniel Mercuri

Jon Slavet

Leo Zacky

Che Ahn

Independientes y otros partidos