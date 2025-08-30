El regalo que le hizo Mark Zuckerberg a los vecinos de su “búnker millonario” en California

Mark Zuckerberg decidió “compensar” a los vecinos de su exclusivo barrio en Palo Alto, California, con auriculares de última generación. El gesto buscó suavizar las críticas por el incesante ruido que provoca la construcción de su complejo de más de 110 millones de dólares, pero solo aumentó la indignación en Crescent Park.

En Palo Alto: Zuckerberg regaló auriculares con cancelación de ruido

El fundador de Meta envió auriculares con cancelación de ruido, botellas de vino espumoso, chocolates y donas Krispy Kreme a las familias afectadas por las obras, según Fortune. La idea era reducir el malestar por el estruendo de máquinas, excavaciones y martillos neumáticos que llevan años interrumpiendo la tranquilidad del vecindario.

El fundador de Meta compró al menos 11 viviendas en el barrio THE NEW YORK TIMES

En lugar de gratitud, recibió más enojo. Realtor.com informó que, en redes sociales, un usuario comentó: “El dinero no puede comprarte el amor, pero puede comprar auriculares para silenciar a todos los que se quejan de tu estilo de vida excesivamente opulento”. Otro escribió: “Perdón por ser un imbécil insoportable, aquí tienes unos auriculares con cancelación de ruido”.

El búnker millonario de Mark Zuckerberg en Crescent Park, Palo Alto

Zuckerberg desembarcó en Crescent Park en 2011, cuando adquirió su primera casa por US$7 millones. Desde entonces, compró al menos 11 propiedades en la zona. Cinco de ellas fueron transformadas en su residencia principal, donde vive junto a su esposa, Priscilla Chan, y sus tres hijas.

El lugar incluye casas de invitados, jardines, una cancha de pickleball, una piscina con piso hidráulico y una estatua plateada de dos metros en honor a Chan, tal como consignó New York Post. Bajo tierra, los permisos municipales describen la obra como un “sótano”, aunque los vecinos lo bautizaron como “búnker” o “la baticueva del multimillonario”.

Vecinos de California denuncian el ruido y las molestias del complejo de Zuckerberg

Los residentes denuncian años de construcción ininterrumpida, accesos bloqueados y restos de obra esparcidos en las calles. Algunos relataron daños en vehículos y la imposibilidad de estacionar frente a sus casas. Otros apuntaron contra la vigilancia constante, con cámaras y guardias apostados en autos.

Estas fueron las quejas de los vecinos de Mark Zuckerberg por fiestas privadas y caos en el vecindario (Loren Elliott/The New York Times) LOREN ELLIOTT - NYTNS

Michael Kieschnick, cuya vivienda limita en tres lados con el complejo de Zuckerberg, expresó a The New York Times: “Ningún barrio quiere ser ocupado, pero eso es exactamente lo que han hecho. Han ocupado nuestro barrio”.

“Los multimillonarios de todo el mundo están acostumbrados a imponer sus propias reglas. Zuckerberg y Chan no son los únicos, salvo que son nuestros vecinos”, dijo Kieschnick.

Fiestas privadas y seguridad extrema en las casas de Mark Zuckerberg

Además de las obras, según People, los vecinos se quejaron de fiestas privadas con camiones de reparto, música a todo volumen y calles públicas utilizadas como estacionamiento para invitados.

Los residentes incluso recordaron un episodio en el que la policía colocó señales de “prohibido estacionar” durante horas para que los invitados pudieran asistir a un asado en el jardín del empresario.

Las compras millonarias de Zuckerberg en Palo Alto y la expansión de su complejo

Gran parte de las adquisiciones de Zuckerberg se concretaron fuera del mercado. Antiguos residentes señalaron que representantes del magnate les ofrecieron cifras muy por encima del valor real de las casas. Una de esas propiedades se utilizó como escuela privada para 14 niños, pese a que las normas municipales lo prohíben.

Así es la entrada de la residencia principal de Mark Zuckerberg, donde el magnate tecnológico vive junto a su esposa y sus tres hijas (Loren Elliott/The New York Times) LOREN ELLIOTT - NYTNS

Con el tiempo, también sumó una cancha de pickleball, jardines adicionales y hasta un sótano de 650 metros cuadrados que refuerza la idea de “búnker”. En paralelo, extendió su dominio a casas del otro lado de la calle y en manzanas cercanas.

La respuesta de Meta y las críticas de los vecinos de Crescent Park

Un portavoz del matrimonio aseguró que “Mark, Priscilla y sus hijos han vivido en Palo Alto durante más de una década. Valoran ser miembros de la comunidad y han tomado medidas que van más allá de las exigencias locales para evitar perturbaciones en el vecindario”.

Aun así, los vecinos mantienen sus críticas. Consideran que las autoridades municipales permitieron, con decenas de permisos, una expansión que convirtió a Crescent Park, California, en territorio del magnate tecnológico.