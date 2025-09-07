En Estados Unidos: los seis autos eléctricos usados que los expertos recomiendan comprar antes de que termine 2025

Los vehículos eléctricos están ganando popularidad entre los conductores en Estados Unidos, ya que ofrecen tanto beneficios económicos como gubernamentales. Dentro de este creciente mercado, las opciones de segunda mano también se volvieron atractivas. Los expertos recomiendan considerar la compra de uno de estos modelos antes de que termine el año, ya que puede ser una excelente oportunidad para acceder a esta tecnología de forma más asequible.

Cuáles son los autos eléctricos usados recomendados por expertos

De acuerdo con el experto automotor Lauren Fix de Car Coach Reports, los vehículos eléctricos usados son la forma más rentable de acceder a esta tecnología, en especial si se considera la alta depreciación de estos bienes y las políticas de cambio de auto.

Ford Mustang Mach-E 2025 (Ford) Ford

Entre otras cosas, Fix sugiere poner atención a ciertas características antes de comprar un auto eléctrico de segunda mano, como una batería de larga duración y tecnología avanzada, ya que a menudo estas unidades cuentan con partes de la garantía original y hasta incentivos para su compra.

No obstante, el experto comparte seis modelos que considera son una buena opción como vehículos usados en 2025:

Hyundai Kona EV. Para Fix, este vehículo de la firma surcoreana es uno de los mejores eléctricos usados que se pueden adquirir este año. Según un análisis de Car and Driver , algunos aún cuentan con parte de su garantía de cinco años y pueden ser elegibles para un crédito fiscal de hasta US$4000 , lo que refuerza su valor.

Para Fix, este vehículo de la firma surcoreana es uno de los mejores eléctricos usados que se pueden adquirir este año. Según un análisis de , algunos aún cuentan con parte de su garantía de cinco años y pueden ser elegibles para un crédito fiscal de hasta , lo que refuerza su valor. Kia Niro EV. El experto destaca que este modelo de la firma surcoreana sobresale por su amplio interior y por una garantía transferible de siete años, además de su precio competitivo. También ofrece practicidad y tecnología, junto con un alto nivel de confiabilidad.

El experto destaca que este modelo de la firma surcoreana sobresale por su amplio interior y por una garantía transferible de siete años, además de su precio competitivo. También ofrece practicidad y tecnología, junto con un alto nivel de confiabilidad. Ford Mustang Mach-E. Uno de los muscle cars más famosos del mundo, combina velocidad y practicidad, lo que incluso lo convierte en una opción familiar. El Mach-E, a partir de 2023, cuenta con acceso a la red de carga de Tesla en Estados Unidos, y los vehículos ensamblados en el país califican para una deducción de intereses por préstamos de hasta US$10.000 entre 2025 y 2028.

Uno de los más famosos del mundo, combina velocidad y practicidad, lo que incluso lo convierte en una opción familiar. El Mach-E, a partir de 2023, cuenta con acceso a la red de carga de en Estados Unidos, y los vehículos ensamblados en el país califican para una deducción de intereses por préstamos de hasta entre 2025 y 2028. Chevrolet Bolt EV. Fix lo resalta por su precio competitivo, su autonomía considerable y su mayor fiabilidad tras los reemplazos recientes de baterías. Destaca por su bajo costo de mantenimiento y porque su precio se mantiene por debajo de US$25.000 , con la posibilidad de acceder a créditos fiscales.

Fix lo resalta por su precio competitivo, su autonomía considerable y su mayor fiabilidad tras los reemplazos recientes de baterías. Destaca por su bajo costo de mantenimiento y porque su precio se mantiene por debajo de , con la posibilidad de acceder a créditos fiscales. Tesla Model 3. Pese a las críticas, este auto de Tesla ofrece una excelente autonomía y un costo de adquisición atractivo tras la depreciación que afectó a la compañía de Elon Musk. Además, recibe buenas calificaciones por sus interiores y por la facilidad de recarga en la red propia de la marca.

Pese a las críticas, este auto de Tesla ofrece una excelente autonomía y un costo de adquisición atractivo tras la depreciación que afectó a la compañía de Elon Musk. Además, recibe buenas calificaciones por sus interiores y por la facilidad de recarga en la red propia de la marca. Nissan Leaf. Este modelo de la firma japonesa es uno de los más asequibles del mercado y cuenta con una batería confiable. Aunque ofrece una velocidad de carga menor a la de los modelos actuales y una autonomía más modesta, mantiene un historial sólido de confiabilidad y una garantía de hasta ocho años o 99.419 millas (160.000 km).

El SUV eléctrico más barato de Estados Unidos

En agosto de 2025, Nissan presentó su nuevo SUV 100% eléctrico, el Nissan LEAF 2026, que desde el inicio se colocó como el más barato de su segmento en Estados Unidos con un costo por debajo de los 30.000 dólares, de acuerdo con Business Insider.

El nuevo Nissan LEAF 2026 tiene un costo menor a 30.000 dólares (nissan.com)

Un directivo de la firma dijo al medio que el nuevo modelo salió a la venta con un precio sugerido menor a su primera generación en 2011, cuando costó 32.780 dólares.

Nissan LEAF 2026 compite contra Tesla

El sitio especializado indicó que el LEAF 2026 competiría directamente contra el Tesla Model 3, que es el único auto de Elon Musk que se acerca a los 30.000 dólares, con un precio inicial de 34.990 dólares.