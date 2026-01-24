El supermercado que es furor en Corea del Sur llega a California: tendrá la tienda más grande de EE.UU.

Una de las cadenas de supermercados coreanos más populares abrirá la tienda más grande de su tipo en Estados Unidos, con un ambicioso proyecto que contempla dos pisos, restaurantes y un amplio salón de comidas. La nueva sucursal se instalará en un antiguo local de Kohl’s dentro de un centro comercial de California, y su construcción comenzaría este año.

Cuál es el supermercado coreano con la tienda más grande de Estados Unidos

Se trata de H Mart, la mayor cadena de supermercados coreanos en Estados Unidos, que abrirá su tienda insignia más grande del país en el centro comercial Pacific Commons, en Fremont, California, de acuerdo con The Sun.

H Mart cuenta con más de 100 sucursales en Estados Unidos (FB hmartofficial)

La compañía, considerada por muchos consumidores como una de las mejores en el sector de comestibles internacionales, abrió su primera tienda en 1982 en Woodside, Queens, Nueva York, y desde entonces se ha expandido a 16 estados, con más de 100 sucursales en todo el país.

Aunque la empresa aún no ha confirmado una fecha oficial de apertura, se prevé que la construcción inicie a fines de 2026. Con esta nueva tienda, H Mart sumaría su cuarta sucursal en el Área de la Bahía, donde ya opera dos tiendas en San José y una en San Francisco.

Qué tan grande será la tienda de H Mart en California

Según KRON4, H Mart ocupará un antiguo local de Kohl’s, que cerró en 2025, y contará con una superficie de 100.000 pies cuadrados (aproximadamente 9300 metros cuadrados), convirtiéndose en la tienda más grande de la marca en California y en todo Estados Unidos.

La nueva tienda de H Mart tendrá dos pisos y áreas de comida (FB hmartofficial)

La nueva sucursal será más del doble de grande que la tienda de San Francisco, que tiene 42.000 pies cuadrados (3900 metros cuadrados) y es de una sola planta. En Fremont, H Mart implementará un nuevo prototipo de tienda de varios niveles, diseñado para ofrecer una experiencia de compra más completa.

El proyecto incluirá un patio de comidas de gran escala, con una selección curada de restaurantes de comida rápida informal, locales con servicio completo, un bar y opciones de entretenimiento, con el objetivo de combinar espacios comunitarios con una experiencia gastronómica de mayor nivel.

La tienda estará ubicada dentro de un centro comercial que alberga más de 55 minoristas, incluidos Costco, TJ Maxx, Target, Sephora y Nordstrom Rack, algunos de ellos competidores directos en el sector.

Target comienza su expansión en 2026 e incluye a California

En paralelo, Target confirmó sus planes de expansión para 2026, con la apertura de 48 nuevas tiendas en 23 estados. Aunque la empresa ya reveló cerca de 40 ubicaciones, un portavoz aclaró que la lista no es definitiva, según The Sun.

La nueva tienda de H Mart en California tendrá 100.000 pies cuadrados (FB hmartofficial)

Entre los estados con mayor número de aperturas se encuentran Florida, Carolina del Norte y Texas, con cinco nuevas tiendas cada uno. En el caso de California, Target abrirá nuevas sucursales en Bakersfield y Perris.

Otras aperturas confirmadas incluyen:

Colorado : Rancho Denver, Green Valley y Firestone

: Rancho Denver, Green Valley y Firestone Florida : Clearwater, Cypress Creek, Lake Nona, Trailwinds y Winter Haven

: Clearwater, Cypress Creek, Lake Nona, Trailwinds y Winter Haven Georgia : Carretera Covington Alcovy

: Carretera Covington Alcovy Idaho : Chubbuck (Pocatello)

: Chubbuck (Pocatello) Kentucky : Frankfort

: Frankfort Luisiana: Denham Springs

Además, la cadena minorista anunció que priorizará la integración de nuevas tecnologías, así como alianzas exclusivas con marcas emergentes, como parte de su estrategia de crecimiento para los próximos años.