El proyecto de ley que busca “blindar” el tren de alta velocidad de California para transformar al estado

Un nuevo proyecto de ley que se presentó en California tiene como objetivo modificar la gestión del tren de alta velocidad que construye el Estado Dorado. La normativa propone una reestructuración del área que se encarga del desarrollo del proyecto y su dependencia de otras agencias. Además, establece la posibilidad de no divulgar públicamente cierta información.

La ley que reestructura la gestión del tren de alta velocidad en California

Mientras el proyecto avanza en su desarrollo, el tema estuvo en el centro de la opinión pública en más de una ocasión. Los costos y algunos retrasos en la construcción fueron asuntos que sobresalieron.

El proyecto de ley le daría mayor autonomía a la autoridad para el proyecto del tren de alta velocidad de California Gobierno de California

En ese sentido, el proyecto de ley AB 1608, que fue introducido el 21 de enero y está dispuesto para tratarse en el comité correspondiente el 20 de febrero, busca solucionar estas cuestiones.

Concretamente, les daría más autonomía a las autoridades encargadas de gestionar el proyecto y habilitaría a evitar que se conozca cierta información durante la etapa de desarrollo. Según el texto de la norma, estas son las claves:

Renombra a la Autoridad del Tren de Alta Velocidad como la Oficina del Inspector General, Tren de Alta Velocidad .

como la . Establece que esta área no será una subdivisión de ninguna otra entidad gubernamental . El objetivo es garantizar que su diseño y operación sean independientes para evitar retrasos.

. El objetivo es garantizar que su diseño y operación sean independientes para evitar retrasos. Si se aprueba la ley, el inspector general podrá adoptar escalas salariales y clasificaciones de otras agencias estatales para atraer y retener personal .

estatales para . Además, estará habilitado a celebrar contratos de bienes y servicios de hasta un millón de dólares sin requerir la aprobación del Departamento de Servicios Generales u otras agencias de California.

Las autoridades encargadas de la construcción del tren de alta velocidad tendrían más autonomía si se aprueba la AB 1608 de California Godofredo A. Vásquez - AP

La AB 1608 restringe la información sobre el tren de alta velocidad de California

En línea con la mayor autonomía y la posibilidad de no depender de otras entidades estatales para llevar adelante el proyecto, la propuesta legislativa también incluye ciertas restricciones a la divulgación de información.

Concretamente, estos serían los cambios:

Si el inspector general determina que un informe revela debilidades de seguridad , riesgos de fraude o litigios pendientes, este no será público .

, riesgos de fraude o litigios pendientes, . En esos casos, solo se entregará una versión confidencial a funcionarios específicos que tengan puestos de supervisión.

que tengan puestos de supervisión. Se prohíbe divulgar borradores internos , correspondencia personal confidencial, investigaciones no concluidas y encuestas a empleados.

, correspondencia personal confidencial, investigaciones no concluidas y encuestas a empleados. Cada vez que se complete una auditoría, la autoridad de California debe publicar el informe completo en su sitio web y enviarlo al gobernador y a la Legislatura.

Gavin Newsom firmó una nueva ley para proteger a una comunidad clave de California

Además, el proyecto de ley de California también prioriza los fondos para completar el tramo de Merced a Bakersfield del tren de alta velocidad. Este segmento está previsto que esté completado 2033.

La polémica alrededor de los costos del tren de alta velocidad de California

En caso de aprobarse, la AB 1608 permitiría no compartir públicamente cierta información del proyecto. Este cambio se daría en un marco donde la iniciativa del tren genera discusión por sus costos.

Según KTLA, ya desde su aprobación y comienzo, el proyecto de infraestructura generó críticas tanto dentro de California como a nivel nacional, incluidas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con la recopilación, inicialmente la iniciativa presentaba un presupuesto de US$45.000 millones, pero ahora se estima que costará entre US$88.000 millones y US$128.000 millones.