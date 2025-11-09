En California: la queja de Christian Nodal por las políticas migratorias de Trump y cómo casi no entra a EE.UU.
El músico mexicano detalló las dificultades que tuvo para presentarse en el país junto a su equipo; cuáles fueron sus dichos
- 3 minutos de lectura'
Los primeros diez meses de la administración Trump están marcados por el endurecimiento de las políticas migratorias, como la “Restricción de la entrada a ciudadanos extranjeros”. Estas medidas también afectan al rubro musical, por lo que el cantante Christian Nodal mostró su rechazo en uno de sus shows en California.
El descontento de Christian Nodal por las políticas de Donald Trump
El cantante expresó su postura durante su concierto en Inglewood, California. Allí, informó al público que a la mayoría de sus músicos les habían negado la visa de trabajo, a pesar de haberla tenido durante más de ocho años.
“Se los comparto del corazón. Tenemos ocho años usando la visa de trabajo estadounidense, y a muchos de mis mariachis se la negaron en esta oportunidad. Así que esto (las políticas migratorias de la administración Trump) nos afecta a todos”, dijo.
Ante esta situación, instó a su audiencia latina a realzar su cultura en Estados Unidos y mostrarse como una comunidad que está en busca de mejorar y seguir su sueño. “Hay que estar bien unidos como latinos, como raza que chambea (trabaja), que viene con aspiraciones de crecer, mejorar y ser alguien en la vida”, sostuvo con aplausos de fondo.
“Uno vive a través de lo que comentan sobre lo bello que es el sueño americano y lo tan hermoso que es venir a trabajar en este bello país", agregó sobre las aspiraciones de la comunidad latina de trabajar en EE.UU.
El temor y molestia de otros cantantes latinos
Christian Nodal no es el único artista latino en pronunciarse contra las políticas de la administración Trump. La legendaria Gloria Estefan contó en una entrevista que tenía miedo de ser detenida por hablar español en Estados Unidos.
“Me da un poco de miedo, te digo la verdad. Cargo con mi pasaporte por si acaso.”, expresó la cantante durante su participación en el programa español El Hormiguero
Estefan sostuvo que estaba que se controle la inmigración ilegal. Sin embargo, considera que la forma como se trata a los migrantes en EE.UU. hoy en día es algo que nunca había experimentado en el país.
“Hay que tener siempre la migración legal, pero ver a familias que están separando, cómo han maltratado a muchas personas, tirando a mujeres al piso frente a sus niños... Eso me da miedo”, compartió la cubana. “Llevo viviendo muchos años allá y nunca había visto algo así”, agregó.
Bad Bunny, por su parte, dijo a mediados de septiembre que no incluirá a Estados Unidos en su tour mundial “Debí Tirar Más Fotos”, por temor a la presencia de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a las afueras de los estadios.
“El ICE podría estar afuera (de mi concierto). Y es algo que nos preocupa mucho”, dijo el cantante, quién será el headliner del próximo Super Bowl.
