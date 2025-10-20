Pablo Lyle: el actor de Televisa que vio interrumpida su carrera en EE.UU. por una tragedia inesperada en Miami

El actor mexicano Pablo Lyle atravesaba el mejor momento de su carrera en Estados Unidos hasta que una tragedia inesperada en Miami interrumpió su vida y su proyección profesional. El intérprete de Televisa protagonizó un episodio en una carretera que terminó con la muerte de otra persona.

La historia de cómo Pablo Lyle pasó de actor de Televisa a estar en prisión

Nacido en Sinaloa, Lyle debutó en la actuación a los 16 años en la serie juvenil Código postal, en 2006. Brilló como modelo y participó en telenovelas como Una familia con suerte, Cachito de cielo, La sombra del pasado, Mi adorable maldición, Corazón que miente, Yankee y en la comedia Mirreyes contra Godínez, informó People.

La defensa de Pablo Lyle argumentó que el actor actuó en defensa propia al confrontar a Hernández, sin embargo la juez lo condenó por homicidio involuntario (PabloLyle/Archivo) Getty Images

Su carrera se encontraba en ascenso y ganaba popularidad entre el público. En el plano personal, estaba casado con Ana Araujo y tenía dos hijos, Aranza y Mauro.

En 2019 su vida cambió para siempre. El 31 de marzo de ese año, Lyle concluía unas vacaciones de diez días en Miami y se dirigía al aeropuerto con su familia en un auto conducido por su cuñado, Lucas Delfino, consignó BBC News.

Casi al mismo tiempo, Juan Ricardo Hernández, un cubano de 63 años, manejaba su vehículo por la misma avenida del norte de Miami. Según se supo, Delfino tomó una salida equivocada y le cerró el paso a Hernández, por lo que invadió su carril y quedó delante de su auto.

Tras darse un semáforo en rojo, Hernández descendió de su vehículo para increpar al conductor. Delfino bajó para responderle, pero regresó enseguida porque el auto comenzó a avanzar hacia la intersección de la calle.

Fue en ese momento cuando Pablo Lyle, que viajaba como copiloto, salió del vehículo y corrió hacia Hernández. El actor le dio un golpe en la cara y el hombre cayó al suelo. Luego, el actor volvió al auto y se alejó sin auxiliar a la víctima, destacó BBC News.

El actor mexicano Pablo Lyle podría retomar su carrera actoral tras salir de prisión (JoseA.Iglesias/MiamiHeraldvíaAP, archivo)

Cuatro días después del incidente, Hernández murió en un hospital a causa de un traumatismo craneoencefálico. Lyle, que entonces tenía 32 años, fue arrestado y más tarde condenado por homicidio involuntario, señaló Telemundo.

La sentencia del actor Pablo Lyle en Estados Unidos

El juicio por la muerte de Hernández comenzó en 2020 y Lyle ingresó a prisión en octubre de 2022. En febrero de 2023 fue sentenciado a cinco años de prisión y ocho años de libertad condicional, además de 100 horas de servicio comunitario y un curso sobre control de ira.

La jueza dispuso que se consideraran los años que el actor ya había pasado en prisión para cumplir su sentencia. Si no hubiera reducciones por buena conducta, su salida de la cárcel estaría prevista para septiembre de 2027, informó Telemundo.

Entre las pruebas que lo llevaron a prisión fue un video captado por una cámara de seguridad de una estación de servicio ubicada frente al semáforo donde ocurrió el hecho.

Pablo Lyle le proporcionó un duro golpe en la cara a un conductor y cuatro días después éste perdió la vida (PabloLyle/Achivo) Getty Images

En el video se ve claramente toda la acción y por eso es posible describir en detalle la cronología del incidente. Además, la Fiscalía también contó con el relato de un testigo que se encontraba dentro de su auto en la misma intersección.

Cómo sigue la vida de Pablo Lyle

El actor debió separarse de su familia para cumplir su condena, aunque recibe visitas frecuentes de sus seres queridos.

Durante el proceso judicial, Ana Araujo, su exesposa, anunció el divorcio, aunque continúa acompañándolo en esta difícil situación, publicó Hola!.

Cuando recupere la libertad, Lyle podría intentar retomar su carrera. El productor Juan Osorio expresó en más de una ocasión su deseo de ofrecerle trabajo en una futura producción televisiva.

“Pablo, cuando salga de esto, sería de los primeros a quienes, con los ojos cerrados, le ofrecería una novela. Sé quién es”, declaró Osorio a Telemundo.