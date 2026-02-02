Es colombiano, tiene 19 años y quedó a cargo de su hogar en California luego de que su papá fuera detenido por el ICE

Desde hace seis meses, un joven colombiano de 19 años enfrenta solo una pesada carga que no esperaba. Su padre quedó detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y permanece encerrado en un centro de detención en Adelanto, California. Desde entonces, tuvo que hacerse cargo de su hogar mientras lucha para lograr su liberación.

El ICE detuvo a su padre mientras estaba en el trabajo en California.

El arresto ocurrió durante una jornada laboral. “Lo detuvieron, simplemente trabajando”, relató César en una entrevista con Univision.

El colombiano aseguró que su padre no registraba antecedentes penales ni procesos criminales.

Ambos llegaron a Estados Unidos desde Colombia con la intención de iniciar una nueva etapa de sus vidas a través de las vías legales que ofrece el país norteamericano. En específico, su plan incluyó una solicitud formal de asilo, que avanzó en sus primeras instancias sin obstáculos.

“Aplicamos el asilo. Luego de un par de meses, recibimos nuestros permisos de trabajo y los social security numbers”, relató el joven de 19 años.

Durante ese período, ambos gozaron de autorización para conseguir empleo y empezaron a crecer sus expectativas de estabilidad en Estados Unidos.

El cambio en los expedientes migratorios de la administración Trump que frenó el proceso

Su situación dio un giro tras modificaciones aplicadas a numerosos expedientes migratorios. Según explicó César, cuando comenzó el mandato de Donald Trump, su administración introdujo cambios que impactaron solicitudes de asilo en curso, entre ellas la de su padre.

Fue así que su situación se volvió más vulnerable, lo que lo llevó a ser arrestado y quedar bajo custodia migratoria del ICE. Desde entonces, permanece detenido en la localidad de Adelanto, en el condado de San Bernardino, mientras su caso avanza sin una resolución favorable.

César y su padre llegaron desde Colombia e intentaron aplicar al asilo hasta que la administración Trump frenó su proceso Wilfredo Lee - AP

El joven migrante debió hacerse cargo de su hogar a los 19 años

Con su padre encerrado, el joven asumió tareas que no correspondían a su edad. A sus 19 años, César se quedó solo para hacerle frente a diversas responsabilidades: pagar la renta, facturas de agua, la boleta de electricidad y los gastos de comida.

La carga económica se sumó a la presión emocional. Además de sostener el hogar, el joven busca ayudar a su padre para continuar con el proceso legal.

Para reunir el dinero necesario para pagar los servicios de los abogados, empezó a hacer trabajos ocasionales mientras continúa con sus estudios en la universidad.

La audiencia judicial que frustró la esperanza de que el ICE liberara a su padre

La última comparecencia ante un juez federal significó un duro revés para el joven colombiano, que esperaba una decisión que permitiera la salida de su padre bajo fianza. No obstante, el resultado fue completamente diferente.

La justicia de Estados Unidos le negó la salida bajo fianza y el padre del joven deberá seguir en custodia del ICE Archivo/Freepik

Según explicó, le denegaron la libertad sin “ninguna justificación, simplemente por riesgo a que se fugue”.

Desde ese fallo, su padre continúa detenido por el ICE y el joven permanece al frente de todas las responsabilidades del hogar mientras insiste en lograr su liberación.