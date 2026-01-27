¿Adiós, Gregory Bovino? El cambio drástico del ICE y la CBP por el que entra el “zar de la frontera”

En medio de la tensión en Minnesota por las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la administración Donald Trump tomó la decisión de retirar algunos efectivos de la Patrulla Fronteriza. Entre ellos se encuentra Gregory Bovino, quien recientemente volvió a quedar en el medio de la polémica tras la muerte de Alex Pretti. En este contexto, Tom Homan, conocido como el “zar de la frontera”, viajará al estado gobernado por el demócrata Tim Walz.

Trump retira a Bovino y otros agentes de la Patrulla Fronteriza de Minnesota

Mientras continúan las manifestaciones y el rechazo al ICE en Minneapolis por los operativos, la administración federal tomó medidas para disminuir la cantidad de agentes que se encuentran en el área metropolitana.

Trump retirará a Greg Bovino y otros agentes de la Patrulla Fronteriza de Minnesota ROBERTO SCHMIDT� - AFP�

De acuerdo con CBS News, Bovino será retirado de Minnesota y volverá al sector de El Centro, en California, donde trabajaba antes de ser convocado por Trump para los operativos dirigidos a ciertas ciudades santuario. El mismo movimiento harán varios agentes de la entidad, aunque no se especificó un número.

El detonante de esta situación habría sido el tiroteo que acabó con la vida de Alex Pretti. Luego de que un agente de la Patrulla Fronteriza disparara y matara al enfermero, Bovino justificó el hecho y aseguró que la víctima tenía un arma y que pretendía asesinar a oficiales.

Las declaraciones ocurrieron antes de que comenzaran las investigaciones sobre el caso. Esto generó malestar dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), lo que llevó a este movimiento por parte de la administración Trump, según CBS News.

El asesinato de Alex Pretti a manos de la Patrulla Fronteriza y las declaraciones de Greg Bovino motivaron la decisión de Trump Michael Pretti

En paralelo, Trump anunció la llegada de Homan, denominado como el zar de la frontera, a Minnesota. Estos cambios se producen en un marco de acercamiento entre Trump y el gobernador Walz.

Trump y Walz disminuyen la tensión: primeros acuerdos en Minnesota

Los cambios sobre la presencia de la Patrulla Fronteriza surgen tras una charla mantenida entre Donald Trump y Tim Walz. A pesar de su enfrentamiento público y las críticas mutuas, hablaron durante una llamada el último lunes.

El tema de conversación principal fue la investigación por la muerte de Pretti. “Tuve una conversación productiva con el presidente Trump esta mañana”, escribió Walz en una publicación de X.

A continuación, reveló que se habló sobre “investigaciones imparciales” de este y los otros casos de tiroteos en Minneapolis, como el de Renee Good. Además, el mandatario estatal también mencionó la necesidad de reducir el número de agentes federales, algo que finalmente ocurrió por orden del presidente.

El mensaje del gobernador de Minnesota, Tim Walz, tras las conversación con Donald Trump Captura

"Trump acordó estudiar la posibilidad de reducir el número de agentes federales y hablar con el DHS para garantizar que la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota pueda llevar a cabo una investigación independiente, como sería normalmente en este caso", detalló.

La operación Metro Surge dejó dos muertos por tiroteos a manos del ICE y la Patrulla Fronteriza en Minnesota

Los casos de Renee Good y Alex Pretti, quienes murieron a manos de agentes federales durante tiroteos en Minnesota, aumentaron la tensión en ese estado y provocaron la multiplicación de protestas contra las redadas migratorias.

Mientras tanto, EE.UU. mantiene la operación Metro Surge. A comienzos de la semana pasada, el ICE informó que ya se había alcanzado la cifra de 3000 detenidos en el marco del operativo. “Esto es solo el comienzo”, advirtió la entidad en X.