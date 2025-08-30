Es hispana, la retuvieron en el cuartito de migraciones del aeropuerto en Los Ángeles y le quitaron el celular: “Lleno de latinos”

Una joven española relató en sus redes sociales el episodio que vivió al llegar al aeropuerto de Los Ángeles, California, donde fue retenida durante cinco horas en el conocido cuartito de migraciones. Durante este tiempo, las autoridades le confiscaron el celular y le hicieron múltiples interrogatorios, a pesar de que contaba con visado y los documentos necesarios.

Una joven hispana fue detenida al llegar al aeropuerto de Los Ángeles

Paula Laguno detalló en un video en su cuenta de TikTok que fue a Los Ángeles por un mes y se hospedó en la casa de un amigo de su padre.

Antes de despegar, compró en el aeropuerto de España una botella de vino como muestra de agradecimiento. “No iba ni a trabajar, ni a quedarme, ni a nada”, aseguró.

Una joven hispana comentó la situación que atravesó al llegar al aeropuerto de Los Ángeles (TikTok: @paulusls)

Laguno indicó que cuando llegó al primer control migratorio en Estados Unidos, el agente le preguntó si llevaba alcohol.

“Les digo que llevaba un vino, el problema era que yo tenía 20 años, no 21, por lo que no podía tener en posesión la botella. Les dije que no tenía problema en dejarla, solo quería ir a buscar mi maleta porque el amigo de mi padre ya estaba en el aeropuerto esperándome”, indicó.

Luego, la joven respondió preguntas reglamentarias sobre cuánto dinero llevaba en efectivo, si era su primera visita a EE.UU. y la edad.

“No sé qué le pasó al oficial que empezó a dudar de mí. Me preguntó si conocía a alguien en Los Ángeles y yo le dije que sí. Entonces me dijo que llamara a esa persona, pero después cambió de idea y me pidió que le diera el teléfono. Le preguntó al amigo de mi padre si esperaba una visita, a lo que él respondió que sí”.

Los agentes de migración le quitaron el pasaporte a la joven y le pidieron que se dirija al cuartito Shutterstock

Cuando la joven pensó que ya no le iba a hacer más preguntas, el oficial le dijo que le tenía que consultar a una compañera por el tema de la botella de vino. En ese momento, el agente le quitó el pasaporte y le informó que debía acompañarla a una sala.

“Le pregunté si le podía avisar a la persona que me estaba esperando afuera y me dijo que no. Cuando entré a la sala me fijé en que la mayoría de las personas que había eran latinos. Todos, menos un chico de Portugal y yo”, afirmó.

La retención en la sala de migraciones

Tras pasar tres horas sin recibir ninguna explicación, la joven relató que los agentes retiraron los celulares de algunas personas de manera abrupta, sin advertencia previa. “No había forma educada”, dijo.

Luego de una hora más, Laguno se acercó al mostrador y le comentó a un oficial: “Llevo mucho tiempo aquí metida y nadie me está diciendo por qué estoy retenida. Tengo una persona esperándome afuera, por favor ¿me pueden decir algo?". Sin embargo, la joven no recibió respuesta.

A la joven le inspeccionaron el celular por 10 minutos y luego la dejaron ir Getty Images

En ese momento, habló con un chico latino, quien le recomendó que no mostrara nerviosismo. “Pensaba que estaba en una película que tenía que luchar por mi vida para salir de esa sala”, afirmó.

A la quinta hora, finalmente la llamaron. “Había colapsado y estaba llorando del cansancio. Comenzaron a hacerme las preguntas reglamentarias y les comenté que pensaba que me habían detenido por la botella de vino, pero me dijeron que no era por eso y que no me podían decir la razón”.

Luego, las autoridades la llevaron a otra sala y le pidieron el teléfono. “Me dijeron que pusiera la contraseña, que saliera y que a los diez minutos me lo devolverían. Yo les pregunté con qué autoridad me quitaban el celular, porque en España eso es ilegal”, siguió.

Experiencia positiva en EE.UU., a pesar de la retención

Más tarde, la joven contó que la volvieron a llamar y le informaron que ya podía irse. A pesar de lo ocurrido, señaló que su estancia en Los Ángeles fue “maravillosa”, y que la gente latina que conoció en la ciudad es “asombrosa”.