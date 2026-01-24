Es oficial: cuándo es el cambio de hora en California que se aplicará este verano 2026
El estado y la mayor parte de Estados Unidos se preparan para adelantar sus relojes y marcar el inicio de una nueva estación
- 3 minutos de lectura'
El horario de verano (Daylight Saving Time, en inglés) volverá a ser una realidad para California y la mayor parte de Estados Unidos en 2026. Este cambio, que busca optimizar el uso de la luz natural y ahorrar energía, está programado para el segundo domingo de marzo.
¿Cuándo se ajustará el horario en California?
El ajuste ocurrirá el domingo 8 de marzo de 2026, cuando a las 2 hs los relojes deberán adelantarse a las 3 hs. Esta modificación anual afectará a millones de personas a lo largo del territorio estadounidense.
La implementación del horario de verano está regida por la “Energy Policy Act” de 2005, ley que estableció las fechas actuales de inicio y fin. Bajo esta normativa, la temporada comienza el segundo domingo de marzo y concluye el primer domingo de noviembre.
No todos los estados del país norteamericano participan de esta práctica. Arizona y Hawái son las únicas dos entidades que optaron por no adherirse al horario de verano y se mantienen en el horario estándar durante todo el año.
Otros territorios exentos de esta medida son Puerto Rico, Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes. En estas localidades, el horario se mantiene fijo sin importar la estación del año.
El antecedente detrás del cambio de horario
El propósito detrás del horario de verano ha sido el ahorro de energía eléctrica. En ese sentido, al desplazar la hora, se aprovecha mejor la luz solar en las tardes, lo que reduce la necesidad de iluminación artificial.
Sin embargo, la efectividad de esta medida ha sido objeto de debate y estudio constante. Críticos argumentan que los supuestos ahorros de energía son marginales o inexistentes, y que el cambio puede tener impactos negativos en la salud, como trastornos del sueño, y en la economía, afectando la productividad laboral y los hábitos de consumo.
En los últimos años, han existido varios intentos legislativos para modificar o eliminar el horario de verano a nivel federal. Uno de los más prominentes fue la “Sunshine Protection Act”, una propuesta que buscaba hacer permanente el horario de verano en todo el país.
- Aunque esta ley fue aprobada por el Senado en 2022, no logró avanzar en la Cámara de Representantes y, por lo tanto, no se convirtió en ley.
- Este estancamiento legislativo significa que los ciudadanos de California y la mayoría de los estados seguirán ajustando sus relojes en 2026, tal como lo han hecho durante décadas.
A pesar de los debates, la legislación actual permanece en vigor, por lo que el adelanto y retraso de los relojes continúa siendo un evento anual programado para la mayoría de los estadounidenses.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
