Es oficial en California: cuándo inicia el Spring Break 2026

En California, el receso escolar de primavera o Spring Break está programado del 30 de marzo al 10 de abril de 2026. Esta ventana es considerablemente más amplia que en otros estados, ya que se extiende por aproximadamente dos semanas, lo que la diferencia del formato de una semana que aplican la mayoría de los distritos en el sur y el centro del país.

Cuándo es el Spring Break en California

La particularidad de California responde, en parte, a que muchas de sus universidades y escuelas operan bajo el sistema de cuatrimestres (quarter system), en lugar del esquema semestral. Ese formato desplaza el receso hacia fines de marzo y principios de abril, a diferencia de los colegios del sistema semestral, que concentran sus vacaciones entre el 16 y el 27 de marzo.

ARCHIVO - Estudiantes trabajan en la Escuela Secundaria Benjamin O. Davis, en Compton, California, el 6 de febrero de 2025. (AP Foto/Eric Thayer, archivo) Eric Thayer - FR171986 AP

Los distritos escolares de nivel K-12 también fijan sus recesos en fechas cercanas a las universitarias, aunque puede haber variaciones entre condados. Se recomienda verificar el calendario específico del distrito antes de organizar actividades o viajes.

Destinos más buscados en California durante el Spring Break

Dentro del estado, Long Beach aparece como uno de los destinos más buscados por los turistas durante el Spring Break 2026, según un informe basado en datos de Google citado por la revista Travel + Leisure. La ciudad combina playas accesibles, una activa oferta gastronómica y atracciones como el barco museo Queen Mary y el Acuario del Pacífico.

Santa Ana, ubicada en el condado de Orange, es otro de los puntos de interés para los visitantes de esta temporada. El área ofrece acceso a las playas del condado y a centros comerciales y de entretenimiento de la región.

Long Beach aparece como uno de los destinos más buscados por los turistas durante el Spring Break 2026 AleksandarGeorgiev - E+

Los parques temáticos del sur de California, como Disneyland en Anaheim y Universal Studios Hollywood en Los Ángeles, también registran alta demanda durante el receso de primavera. Las filas y los precios de entradas tienden a aumentar en las semanas de mayor afluencia turística.

Disneyland California es uno de los destinos más concurridos durante el Spring Break Facebook Anaheim Transportation Network

Por qué California tiene un Spring Break más largo que otros estados

La duración extendida del receso en California se explica principalmente por la estructura académica de sus principales universidades públicas. El sistema de la Universidad de California (UC), que incluye campus como UCLA, UC Berkeley y UC San Diego, utiliza el sistema de cuatrimestres, lo que recorre el calendario académico de manera diferente al esquema semestral.

Este calendario más tardío tiene una ventaja práctica para los viajeros: quienes planifican un viaje fuera de California pueden encontrar mejores precios en vuelos y alojamiento si eligen destinos que están fuera de su pico de demanda durante la semana del 16 al 20 de marzo.

Además, la Semana Santa de 2026 se solapa con las fechas del Spring Break y cae entre finales de marzo y comienzos de abril. El 29 de marzo, inicia con el Domingo de Ramos; el Jueves Santo y Viernes Santo, son los días 2 y 3 de abril respectivamente; y el Domingo de Resurrección cae el 5 de abril.

Qué tener en cuenta si viajas desde California en el Spring Break

Airlines for America proyecta que 171 millones de pasajeros volarán en Estados Unidos entre el 1° de marzo y el 30 de abril de 2026, un 4% más que en 2025. La mayor concentración de viajeros en California ocurrirá en el tramo final de ese período, entre fines de marzo y principios de abril.

Los aeropuertos de Los Ángeles (LAX), San Francisco (SFO), San Diego (SAN) y Sacramento (SMF) son las principales terminales del estado y concentran la mayor parte del tráfico aéreo. Se recomienda llegar con al menos dos horas de anticipación en vuelos domésticos y tres horas en vuelos internacionales, especialmente en los fines de semana cercanos al inicio del receso.

