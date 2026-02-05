Feria de las flores, desfiles y las actividades para celebrar la llegada del Año Nuevo Chino 2026 en San Francisco

San Francisco se prepara para recibir el Año Nuevo Chino 2026, una celebración que este año rinde homenaje al dinámico Caballo de Fuego. La ciudad se transformará en un epicentro de cultura y tradición con su emblemática Feria de las Flores y majestuosos desfiles que invitan a los asistentes a innovar y expandir su creatividad bajo una atmósfera de renovación.

Eventos para celebrar el Año Nuevo Chino 2026 en San Francisco

En el zodíaco chino, el año 2026 corresponde al caballo, y marca la pauta para el Año Nuevo Lunar, que se celebra el martes 17 de febrero, donde inicia más de una semana de celebraciones en el Área de la Bahía y sus alrededores, según San Francisco Chronicle.

El Año Nuevo Chino 2026 tendrá toda una semana de celebraciones (Pexels)

Entre los principales festejos, se destacan los siguientes:

Desfile del Año Nuevo Chino en San Francisco

El espectacular desfile que celebra el Año del Caballo de Fuego está previsto para la víspera del sábado 7 de marzo de 2026, en la esquina de la calle 2 y Market. La entrada es gratuita informaron desde su web oficial.

Se exhibirán dos estatuas de caballos del 31 de enero al 15 de marzo de 2026. La muestra se realizará en Thrive City, 1725 Third St., San Francisco; y Lucky Supermarket, 1515 Sloat Blvd., San Francisco.

Festival del Año Nuevo Lunar de Harajuku

Este festival ofrece puestos de comida, un mercado, arte japonés y anime, entre otras opciones. Se realizará el sábado 7 de febrero, de 10.00 a 17.00 hs, en 15780 Almaden Expy., San José.

Evento de Oakland Asian Cultural Center

Oakland Asian Cultural Center ofrece una tarde de arte, música en vivo y danza. Con artistas marciales negros y asiáticos, danza del león, mercado de vendedores locales, zona infantil y una exposición centrada en la solidaridad con la comunidad negra y asiática. Es el sábado 7 de febrero, de 11.00 a 16.00 hs, en 388 9th St., Oakland. 510-637-0455.

Cortometrajes de Chinatown

Se realizará la proyección del cortometraje En el Corazón del Barrio Chino: Perspectivas Tusán desde Lima, Perú. Será el domingo 8 de febrero, de 13.30 a 15.00 hs, con entrada gratuita en Clarion Performing Arts Center, 2 Waverly Pl., San Francisco.

El Año Nuevo Chino es una de las celebraciones más grandes de San Francisco (Freepik)

El joven pianista Bruce Liu incluirá obras para piano solo de Beethoven, Chopin, Ligeti, Ravel, Liszt y otros. Será el 10 de febrero, a las 19.30 hs, en Zellerbach Hall, UC Berkeley. Las entradas rondan entre US$40 a US$93.

Feria de flores del Año Nuevo Lunar

La feria ofrece flores frescas, fruta, dulces y suministros. También, habrá espectáculos chinos en vivo, con magos, acróbatas, danza del león y ópera, y más de 120 puestos y concesiones. Será el sábado 14 de febrero, de 10.00 a 18.00 hs, y el domingo 15 de febrero, de 9.00 a 18.00 hs, en Avenida Grant, entre las calles Broadway y Clay, SF 415-982-3000. La entrada es gratuita.

Celebración del Año Nuevo Lunar en el Jardín Gamble

El Jardín Gamble invita a explorar sus espacios para celebrar el Año Nuevo Lunar con la danza del león y otras actividades. Será el sábado 14 de febrero, de 10.00 a 12.00 hs. La entrada es gratuita, pero requiere inscripción previa en su página web.

Celebración ‘La vuelta al mundo’

Variados espectáculos, clases de mahjong y taller de manualidades. La cita es el sábado 14 de febrero, de 11.00 a 14.00 hs, en Union Square, 333 Post St., SF 415-781-4456.

Presentaciones de danza folclórica con leones, cintas, linternas y una exhibición floral. Será el domingo 15 de febrero, de 12.00 a 16.30 hs, en 2855 Stevens Creek Blvd., Santa Clara.

El Año Nuevo Chino se celebra con desfiles, exposiciones, festivales y otros eventos (AP Photo/Rodrigo Abd) Rodrigo Abd - AP

Incluye actuaciones de Jan Blomqvist, DJ Logic, Fort Knox Five, Golden Ratio, Honest Criminals y otros. Tendrá lugar el 15 de febrero, a las 20.00 hs, en 900 Marin St.

Ceremonia de Apertura y Día del Choy Sun Doe

Se repartirán sobres rojos con monedas de chocolate y premios a los niños, el martes 17 de febrero, de 11.00 a 14.00 hs, en Portsmouth Square, 50 Walter U Lum Place.

‘Lunar Underground’

Mercado nocturno con delicias únicas de negocios locales, sesiones de DJ en vivo, adivinos y un espectáculo de danza del león Será el jueves 19 de febrero, de 18.00 a 22.00 hs, en Golden Gate Park.

Mercado nocturno en el sur de San Francisco

Mercado al aire libre con vendedores locales, comida, actuaciones culturales y actividades para toda la familia. Será el viernes 20 de febrero, de 15.00 a 21.00 hs, en Avenida Maple, entre las avenidas Miller y Grand.

Año Nuevo Lunar Queer con el Coro Gay de SF

El coro cuenta con voces queer, transgénero asiáticas e isleñas. La presentación será el viernes 20 de febrero, de 19.00 a 22.00 hs, en Calle Valencia 170. Las entradas arrancan desde US$50.