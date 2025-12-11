Frontera blindada en California: la nueva zona militar que creó la administración Trump, de Arizona a Otay

El Departamento del Interior (DOI, por sus siglas en inglés) anunció que militarizará una zona que comprende desde el límite occidental del Área Silvestre de la Montaña Otay hasta aproximadamente una milla al oeste de la frontera entre California y Arizona. El titular de la cartera federal, Doug Burgum, se mostró orgulloso de responder al interés del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con esta decisión.

La zona fronteriza de California que fue entregada a la Marina de EE.UU.

En un comunicado de prensa, el DOI informó que 760 acres (aproximadamente 3 kilómetros cuadrados) de tierras públicas en los condados de San Diego e Imperial, California, quedaron en manos del Departamento de la Marina (DON, por sus siglas en inglés).

El DOI permitió el despliegue de soldados del DON en gran parte de la frontera sur

El objetivo de la agencia federal es, por un período de tres años, establecer un Área de Defensa Nacional para potenciar las operaciones fronterizas que ya se realizan actualmente. Se trata de una de las zonas con mayor tráfico de cruces ilegales a lo largo de la franja sur. Esto, según la autoridad, trae importantes desafíos para la seguridad nacional y contribuye a la degradación ambiental.

En un principio, la tierra fue reservada por el presidente Theodore Roosevel en 1907. El objetivo era proteger la frontera, que ahora contará con el apoyo del DON para reducir también el daño ecológico asociado con la actividad ilegal sostenida.

El organismo aseguró que ambas entidades coordinaron para garantizar que la transferencia fuera de índole legal. Además, destacó la importancia de las tierras públicas para la soberanía nacional.

Qué dijo el secretario del Interior, Doug Burgum, sobre la militarización de parte de la frontera sur en EE.UU.

En el comunicado de prensa del DOI, Burgum manifestó su conformidad con la decisión. Según planteó el funcionario, la medida va en consonancia con el objetivo que promueve Trump a nivel nacional. “El presidente Trump ha dejado claro que asegurar nuestra frontera y restaurar la soberanía estadounidense son prioridades nacionales”, declaró el funcionario.

El secretario del Interior, Doug Burgum, habla con los reporteros afuera de la Casa Blanca, en Washington, el jueves 10 de abril de 2025. (AP Foto/Mark Schiefelbein) Mark Schiefelbein - AP

Por otro lado, en su cuenta personal de X, también hizo alusión a la noticia. “Con el trabajo conjunto con US Navy para cerrar las brechas de seguridad de larga data, estamos fortaleciendo la defensa nacional, protegiendo nuestras tierras públicas del uso ilegal y avanzando en la agenda de Trump para poner la seguridad del pueblo estadounidense”, escribió allí.

Qué significa la militarización de la frontera para los migrantes de California

De acuerdo con un informe de Associated Press, más de 7000 soldados de la Marina fueron desplegados en la frontera, sumados a un importante número de helicópteros, drones y equipo de vigilancia.

Esto afecta directamente a comunidades migrantes de la zona, como es el caso de Tecate, en el Estado Dorado, al otro lado del límite con la ciudad mexicana del mismo nombre.

Comunidades fronterizas de California podrían ser las más afectadas por la militarización de la región

Con la transferencia anunciada por el DOI, las tropas estadounidenses contarán con la facultad de detener a inmigrantes y personas acusadas de ingresar sin autorización a bases del Ejército, la Fuerza Aérea o la Armada. Quienes sean aprehendidos no solo pueden enfrentar cargos penales, sino que también pueden llegar a ir un tiempo a prisión.