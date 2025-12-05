Qué implica el acuerdo entre California y México para reforzar la frontera

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció un nuevo acuerdo con las fuerzas militares de México para proteger la seguridad pública y proporcionar asistencia humanitaria. La alianza implica una colaboración entre los departamentos militares con el objetivo de “reforzar la resiliencia ante desastres y la seguridad fronteriza”.

Acuerdo entre California y México para reforzar la frontera: los detalles

El Programa de Asociación Estatal (SPP, por sus siglas en inglés) que incluye la carta de intención entre la Guardia Nacional de California y la Secretaria de la Defensa Nacional de México (Sedena) fue anunciado el jueves.

En el comunicado, la oficina de Newsom remarcó que el acuerdo “fortalecerá aún más la seguridad fronteriza, ampliará nuestra prosperidad económica compartida y permitirá intercambiar experiencia militar”.

La Guardia Nacional de California colaborará en la frontera con la Secretaria de la Defensa Nacional de México

El SPP es una iniciativa de cooperación en materia de seguridad del Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés) que vincula a las Guardias Nacionales estatales con naciones socias en el extranjero.

En líneas generales, según Newsom, el propósito es construir relaciones duraderas y mutuamente beneficiosas mediante la cooperación militar, la colaboración en respuesta a desastres y un intercambio civil-militar más amplio. Esta nueva alianza se suma a las que el Estado Dorado ya tiene con Ucrania y Nigeria.

En el texto, el gobernador destacó la importancia del acuerdo y apuntó contra la administración de Donald Trump por sus constantes intentos de desplegar efectivos de la Guardia Nacional en diversos territorios de Estados Unidos.

“La Guardia Nacional de California tiene un orgulloso historial de mejorar la seguridad pública y de responder al llamado para ayudar a nuestros vecinos. Esta asociación con el liderazgo militar de México es una estrategia inteligente y colaborativa para reforzar nuestros valores mutuos y promover la prosperidad de todos los californianos. Esto es lo que deberían estar haciendo nuestros soldados, no patrullando nuestras calles”, expresó el gobernador californiano.

Menos arrestos en la frontera

Desde que el presidente Trump asumió su cargo, las detenciones en la frontera suroeste disminuyeron drásticamente. La zona que comprende los límites entre San Diego, California, y Tijuana, en México, registró un promedio diario de 245 arrestos, según estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

La oficina del gobernador de California aseguró que el acuerdo "fortalecerá aún más" la seguridad en la frontera

En este escenario, el gobierno del Estado Dorado se centra actualmente en la intercepción de narcóticos ilegales. Según el comunicado, hay más de 400 miembros del servicio desplegados en todo el estado, lo que incluye los puertos de entrada en las fronteras.

El objetivo de los oficiales es combatir organizaciones criminales transnacionales y confiscar estupefacientes.

La colaboración con las fuerzas militares de México pretende ampliar la seguridad en la frontera para incrementar las intercepciones de drogas de contrabando.

La relación económica entre California y México y preparación para desastres

Sobre el final del comunicado, la oficina del gobernador puntualizó que las regiones enfrentan riesgos similares de desastres naturales debido a la geografía compartida. Tanto California como México son vulnerables a los terremotos y a los efectos del cambio climático, como incendios forestales y sequías.

En vistas al futuro, el objetivo es establecer lazos más estrechos entre las agencias para colaborar en las tareas de emergencia frente a catástrofes naturales.

El gobernador de California sostuvo que el acuerdo con México "fortalecerá la preparación ante desastres"

En este aspecto, la asociación “fortalecerá la preparación ante desastres”, según la oficina de Newsom, y se basará en la cooperación existente entre la Oficina de Servicios de Emergencia de California y los estados mexicanos de Baja California Sur.

En cuanto a la economía, México es el mayor mercado de exportación de California, y ocupa el segundo lugar a nivel mundial en comercio bilateral total ($97,8 mil millones de dólares), después de China. A su vez, el Estado Dorado alberga a la población latina/hispana más grande de Estados Unidos.

Desde el 2019, California y México han firmado siete memorandos de entendimiento. De esta manera, la nueva alianza surge como resultado de la próspera relación económica entre ambos gobiernos, y busca ampliar esta colaboración.