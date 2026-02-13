Gavin Newsom firmó tres leyes que cambian los alquileres en California en 2026

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó a finales de 2025 una ley que entró en vigor este año e impacta en los depósitos de alquiler. Las nuevas normas exigen una mayor transparencia a los arrendatarios sobre el precio de la renta y otras disposiciones. Con su entrada en vigor, las tarifas obligatorias deben revelarse claramente desde el principio y el valor anunciado debe reflejar todos los costos.

El 1° de enero de 2026 entró en vigor la AB 747, que impacta directamente en la forma en que los arrendatarios anuncian el alquiler de una vivienda. A partir de este año, las personas que alquilan un inmueble están obligadas a exhibir desde un principio todos los costos que deberán abonar los inquilinos.

Con la entrada en vigor de la ley que firmó Gavin Newsom, los propietarios deben divulgar desde un principio los costos del alquiler a los inquilinos Freepik

El sitio web de la Asociación de Apartamentos del Condado de Orange (AAOC, por sus siglas en inglés) indica que la legislación se aplica al:

Anunciar unidades de alquiler.

Cotizar montos de alquiler.

Cobrar tarifas recurrentes obligatorias.

Bajo estos términos, las tarifas obligatorias deben revelarse claramente desde el principio y no ocultarse más adelante en el proceso de arrendamiento. De este modo, el alquiler anunciado debe reflejar con precisión los costos requeridos que los inquilinos deben pagar.

El objetivo de la medida es ayudar a prevenir prácticas de precios engañosas y mejorar la claridad para el inquilino. Además, de acuerdo a la AAOC, impone las siguientes obligaciones para los propietarios:

Auditar todas las tarifas obligatorias.

Actualizar los anuncios y listados de alquiler.

Asegurarse de que las cotizaciones de alquiler incluyan los cargos requeridos.

Capacitar a los equipos de arrendamiento sobre las reglas de divulgación.

Revisar las plantillas de marketing.

Depósitos de alquiler en California: otra ley firmada por Newsom que entró en vigor en 2026

Junto con la AB 747, a principios de año entró en vigor la legislación AB 414, que moderniza el proceso de depósito de seguridad. Esta exige la devolución electrónica del dinero cuando se utilizaron métodos de pago electrónicos durante el arrendamiento.

Con su entrada en vigor, los inquilinos deben recibir notificación con información clara de su derecho a la devolución electrónica del depósito. Los métodos alternativos (como pagos enviados por correo o cheques en papel) solo se permiten con acuerdo por escrito.

En 2025, el gobernador Gavin Newsom firmó un paquete de leyes que impactan directamente en el alquiler en California AP Foto/Godofredo A. Vásquez

La ley también abrió la puerta a acuerdos alternativos entre las partes, siempre que exista consentimiento mutuo.

Se permite pactar métodos no tradicionales para la devolución, como aplicar el depósito al pago del último mes de alquiler.

En contratos con más de un inquilino, se exige que cada parte reciba su devolución de manera separada.

La ley que impone electrodomésticos obligatorios

También a principios de año, comenzó a regir la AB 628, que beneficia ampliamente a los inquilinos. A partir de esta medida, la mayoría de las propiedades residenciales en alquiler deberán contar con cocinas y heladeras en funcionamiento. La norma contempla algunas excepciones específicas, como los inmuebles con cocinas comunitarias o determinadas viviendas subsidiadas.

Desde el 1° de enero de 2026, los propietarios de un inmueble deben asegurarse de que los electrodomésticos funcionen correctamente en California Freepik

Desde el 1° de enero de 2026, los dueños están obligados a reparar o reemplazar cocinas y heladeras retiradas del mercado dentro de un plazo máximo de 30 días.

El propósito oficial de la medida es mejorar las condiciones de vida en los edificios residenciales de la jurisdicción. Para los propietarios de inmuebles, significa una carga económica adicional, que podría trasladarse al precio del alquiler.