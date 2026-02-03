Gavin Newsom la firmó: la ley que entró en vigor en 2026 en California e impacta en todos los trabajadores

Desde el 1° de enero de 2026 rige en California una nueva ley laboral impulsada y promulgada por el gobernador Gavin Newsom. Se trata de la SB 642, que introduce cambios en la igualdad salarial, amplía las protecciones contra la discriminación en el pago y extiende los plazos para emprender acciones legales por violaciones en las remuneraciones.

Cambios en la igualdad salarial: el alcance de la nueva ley en California

La SB 642 establece modificaciones profundas en el marco normativo que regula la igualdad de pago en California. Uno de los aspectos centrales es la ampliación de los plazos para reclamar judicialmente por diferencias salariales consideradas ilegales. Desde 2026, los trabajadores cuentan con hasta tres años para iniciar una acción civil desde la última vez que ocurrió la infracción.

Con su entrada en vigor, California consolida un marco normativo que amplía derechos laborales

Además, la normativa habilita la posibilidad de recuperar salarios adeudados por un período más extenso. Si se comprueba que la práctica irregular se mantuvo en el tiempo, el empleado puede obtener compensación retroactiva por hasta seis años, lo que amplía el alcance económico de los reclamos.

El texto legal redefine cuándo se considera que existe una violación. No se limita al momento inicial en que se fija una remuneración, sino que contempla cada ocasión en la que una persona se ve afectada por esa decisión, como cada pago de sueldo o beneficio asociado.

Los detalles de la ley SB 642 en California

La SB 642 también establece otras reformas laborales como:

Refuerzo de la transparencia salarial : los empleadores están obligados a informar la escala de pagos de un puesto a quienes postulen y lo soliciten de forma razonable. Este derecho no se limita a los aspirantes, sino que los trabajadores en actividad también pueden requerir la información correspondiente a su cargo.

: los empleadores están obligados a informar la escala de pagos de un puesto a quienes postulen y lo soliciten de forma razonable. Este derecho no se limita a los aspirantes, sino que los trabajadores en actividad también pueden requerir la información correspondiente a su cargo. Incluir remuneración en los avisos : las empresas que cuentan con 15 o más trabajadores deben incluir el rango salarial en los avisos de búsqueda laboral. Esta exigencia se mantiene incluso cuando la publicación se realiza a través de intermediarios, consultoras o plataformas externas de empleo. Con esto, la ley busca reducir la discrecionalidad y facilitar comparaciones entre puestos similares.

: las empresas que cuentan con 15 o más trabajadores deben incluir el rango salarial en los avisos de búsqueda laboral. Esta exigencia se mantiene incluso cuando la publicación se realiza a través de intermediarios, consultoras o plataformas externas de empleo. Con esto, la ley busca reducir la discrecionalidad y facilitar comparaciones entre puestos similares. Restricciones al historial salarial : los empleadores no pueden utilizar pagos anteriores como criterio para decidir una contratación ni para fijar la remuneración ofrecida. Tampoco pueden justificar diferencias de salarios al basarse únicamente en ese antecedente.

: los empleadores no pueden utilizar pagos anteriores como criterio para decidir una contratación ni para fijar la remuneración ofrecida. Tampoco pueden justificar diferencias de salarios al basarse únicamente en ese antecedente. Protección frente a disparidades salariales: la normativa prohíbe pagar menos a una persona que realiza un trabajo sustancialmente similar en función de su sexo, raza o etnia.

La normativa cambiará la relación laboral entre empleados y jefes en California Freepik - Freepik

Otro cambio relevante es la redefinición del concepto de salario. A los efectos de estas protecciones, no solo se considera el sueldo base, sino también bonos, acciones, opciones sobre acciones, planes de participación en beneficios, horas extra, vacaciones pagadas, reembolsos de gastos y otros beneficios económicos.

La norma incorpora además herramientas para reforzar el cumplimiento. El Comisionado de Trabajo de California puede imponer sanciones económicas a los empleadores que incumplan con las obligaciones de transparencia, con multas que oscilan entre 100 y 10.000 dólares por infracción.

California redefinió los aspectos centrales de su legislación laboral

Esta ley aprobada por Gavin Newsom forma parte de un paquete más amplio orientado a reforzar mecanismos de protección. Su implementación alcanza a millones de personas que trabajan en el Estado Dorado, sin distinción de modalidad contractual.

Además de la SB 642, enfocada en igualdad salarial y transparencia, también comenzó a regir en el estado la normativa AB 250, que habilita de manera temporal la reapertura de demandas por agresiones sexuales laborales, y la AB 578, que establece nuevas reglas para empresas de entrega de comida a domicilio.

Una nueva ley en California establece que es ilegal que una plataforma utilice las propinas o gratificaciones de los clientes para reducir o compensar el pago base que se le debe al repartidor Unsplash/Robert Anasch

Estas nuevas leyes establecen: