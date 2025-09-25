Gavin Newsom insiste y lanza inquietante sentencia sobre las próximas elecciones presidenciales en EE.UU.

El gobernador de California, Gavin Newsom, emitió una contundente advertencia con respecto a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, previstas para 2028. El líder estatal se posiciona como un firme representante del ala demócrata e insiste en enfrentar las diferencias que comparte con Donald Trump.

La preocupación de Newsom sobre las próximas elecciones a presidente

Durante una entrevista en el programa The Late Show with Stephen Colbert, que se emitió el martes 23 de septiembre, Newsom incidió en que el Partido Demócrata requiere “mucho trabajo por hacer” de cara a los próximos comicios, tras la derrota en las elecciones de 2024. En ese sentido, lanzó una inquietante sentencia.

“Temo que nosotros no tendremos una elección en 2028″, expresó el gobernador de California en diálogo con Stephen Colbert. Y siguió: “Realmente, lo digo con toda sinceridad. A menos que despertemos sobre el código rojo que azota a este país y nos demos cuenta con serenidad de la gravedad de este momento”.

Durante la tarde del miércoles, Newsom publicó un mensaje dirigido a la población norteamericana en su perfil de X: “Despierta, Estados Unidos, o me temo que no tendremos elecciones en 2028″.

El demócrata recordó la trayectoria del Partido Demócrata y los resultados de los últimos comicios X/@CAgovernor

Newsom advirtió la situación del Partido Demócrata de cara a las próximas elecciones

El líder de California resaltó la situación del Partido Demócrata bajo la administración de Trump. “Tenemos mucho trabajo por hacer para compensar nuestros fracasos del pasado. Nos aplastaron en estas últimas elecciones”, puntualizó Newsom, en referencia a los comicios que dieron ganador a presidente al republicano.

Newsom advirtió que el Partido Demócrata debe tomar acciones para evitar que los republicanos ganen las próximas elecciones Archivo

Newsom se posiciona como un favorito del ala demócrata frente en una oposición a Trump y ambos protagonizaron recientemente una disputa por la redistribución de los mapas electorales en ese país.

“Donald Trump está intentando manipular las elecciones de mitad de período“, aseveró el gobernador del Estado Dorado en la entrevista con Colbert. Esta afirmación la empleó en ocasiones anteriores para señalar la estrategia del presidente estadounidense con otros líderes republicanos, como Greg Abbott, para recuperar escaños en los territorios.

Gavin Newsom se posiciona como oposición contra Trump

El demócrata apuntó contra las acciones lideradas por el mandatario republicano desde que regresó a la Casa Blanca, como en la aplicación de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) contra migrantes en todo el territorio norteamericano.

California se convirtió en uno de los focos de la administración de Trump, debido a la gran cantidad de población migrante que alberga, para cumplir con sus objetivos de deportaciones masivas. En tanto, en junio pasado, el mandatario envió efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles para frenar las protestas que reclamaban el trato de los agentes federales en los operativos.

Newsom y Trump discrepan sobre la redistribución de distritos en EE.UU. Imagen compuesta

Tanto el presidente como el gobernador estatal tomaron rumbos distintos en sus políticas migratorias. Esta semana, el demócrata aprobó una ley que prohíbe que agentes del ICE actúen con el rostro cubierto durante un operativo en California. Esta norma, denominada SB 627, fue lanzada en medio de las denuncias de familiares del estado que reclamaron la presencia de oficiales enmascarados sin identificación en las calles.