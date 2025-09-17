Gavin Newsom lo celebra: el hito que alcanzó en su campaña de recaudación para frenar a Donald Trump de cara a las elecciones

La campaña por la Ley de Respuesta al Fraude Electoral llegó a 500 mil dólares en donaciones de los ciudadanos de California y el gobernador Gavin Newsom lo celebró en sus redes sociales “¡Ya casi llegamos!”, expresó el mandatario estatal en alusión a la iniciativa que, en caso de aprobarse en las elecciones del 4 de noviembre de 2025, modificará el mapa electoral en el Congreso, con el objetivo de ponerle un freno a los movimientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la redistribución de distritos.

La estrategia de Gavin Newsom para frenar el avance de Trump

El jefe de Estado se alineó con el gobernador de Texas, Greg Abbott, para unir sus fuerzas y conseguir más escaños republicanos en ese país. Según advirtió el propio presidente, en el Estado de la Estrella Solitaria podrían sumar hasta cinco bancas en la Cámara de Representantes antes de los comicios de 2026, pero Newsom planea obstaculizarlo.

LIVE NOW: Tune in to hear about what’s at stake for our country and how we can keep our democracy intact. https://t.co/Emim8WJQcM — Gavin Newsom (@GavinNewsom) September 16, 2025

“Trump quiere manipular las elecciones intermedias. Nosotros, el pueblo, haremos que sean justas”, se lee en la página web de la campaña de Newsom, denominada “Yes on 50″. El líder estatal hizo un llamado a los habitantes de California a actuar para impedir que Trump “tome el poder total durante dos años más”.

Se trata de la Proposición 50, la Ley de Respuesta al Fraude Electoral, que el gobernador demócrata impulsó con el objetivo de modificar el mapa electoral en el Congreso. La iniciativa obtuvo un logro reciente que Newsom celebró: “¡Ya casi llegamos a los 500 mil dólares!“, expresó en su perfil de X el martes 16 de septiembre.

El gobernador de California celebró el triunfo en su campaña para frenar a Trump X/@GavinNewsom

Y animó a los ciudadanos a sumarse al movimiento: “Cualquier cosa que puedas donar esta noche... US$5, US$10, US$50...”, pidió.

Newsom apuntó contra el Partido Republicano de cara a las elecciones

Tras la jugada de Abbott y Trump, el gobernador de California advirtió que “los republicanos de Texas están realizando una toma de poder sin precedentes” para asegurarse más escaños en la representación en el Congreso. También acusó a ambos políticos de “manipular las elecciones del próximo año incluso antes de que comiencen”.

Newsom animó a los californianos a unirse a la Proposición 50 de cara a las elecciones Instagram/@GavinNewsom

En ese sentido, Newsom expresó su prioridad: “Lo que está en juego para nuestro país y cómo podemos mantener nuestra democracia intacta”.

De esta forma, pidió a los votantes, principalmente de California, que apoyen la aprobación de nuevos mapas electorales para neutralizar los cambios de distritos que encabeza Texas hasta 2030.

Quiénes respaldan la propuesta de Gavin Newsom para las elecciones

El Partido Demócrata de California defendió desde un inicio esta medida, que fue apoyada hasta el momento por el 44º presidente de Estados Unidos, Barack Obama, así como por otras figuras como los senadores Alex Padilla y Adam Schiff, o la presidenta emérita Nancy Pelosi.

A su vez, expertos electorales, comisionados independientes de redistribución de distritos, maestros y enfermeros, veteranos de California y colectivos como la National Association for the Advancement of Colored People (Naacp) o la federación Planned Parenthood también mostraron su respaldo al movimiento.

Por su parte, el exgobernador de California Arnold Schwarzenegger se posicionó en contra y defendió la creación de la Comisión de Redistribución Ciudadana durante su mandato, que advirtió que correría peligro de ser eliminada.

Y apuntó: “Quieren desmantelar esta comisión independiente. Quieren eliminarla bajo el pretexto de que tenemos que luchar contra Trump”.