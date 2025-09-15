El guiño de Gavin Newsom a los inmigrantes: “California se enorgullece de albergar a más de 15 millones de latinos”
El mandatario demócrata destacó el rol de la comunidad en la historia y la cultura del Estado Dorado
El gobernador de California, Gavin Newsom, emitió una proclamación para conmemorar el Mes de la Herencia Hispana en California, celebración que también se realiza a nivel nacional. La declaración estatal busca reforzar el reconocimiento en un gran guiño a los migrantes, en medio de los enfrentamientos del mandatario con la administración Trump por sus políticas.
El gobernador californiano compartió una proclamación para respaldar el Mes de la Herencia Latina, que se festeja del 15 de septiembre al 15 de octubre en todo Estados Unidos.
“California se enorgullece de albergar a más de 15 millones de latinos, quienes son fundamentales para la identidad, el éxito y el futuro de nuestro estado”, aseguró Newsom en un comunicado oficial.
Y remarcó: “Durante el Mes de la Herencia Latina, celebramos el papel central de los hispanos a lo largo de cada capítulo de nuestra historia, así como en nuestra rica cultura y prosperidad como estado y nación.
El gobernador consideró en la proclamación que históricamente la comunidad latina se mostró “entrelazada” con la democracia estadounidense y con el estado de California.
En ese sentido, recordó que incluso en 1849 el Estado Dorado aprobó su primera constitución, escrita en inglés y español, donde se dispuso que todas las leyes y documentos oficiales estatales se publicaran en ambos idiomas.
“Esa disposición fue anulada en 1879 con una enmienda que solo permitía que los escritos y procedimientos oficiales se realizaran y redactaran en inglés, como parte de una creciente ola de sentimiento antilatino y xenófobo”, apuntó el mandatario.
Y comparó la situación con los discursos que circulan actualmente, en lo que pareció una referencia a Donald Trump: “Hoy nos enfrentamos a un sentimiento similar, un movimiento antilatino y antiinmigrante alimentado por la desinformación y el odio, y respaldado por leyes políticas y fallos que ignoran la humanidad, los derechos civiles y las numerosas contribuciones de la comunidad latina”, afirmó el gobernador.
Hace solo días, en medio de la cruzada de California con la administración Trump, la Corte Suprema de Estados Unidos habilitó las redadas migratorias en el estado y el mandatario demócrata salió a cuestionar la decisión al señalar que presidente “tiene en la mira a los latinos”, y consideró que llegaría un “desfile de terror racial en Los Ángeles”.
En ese contexto, Newsom lanzó un mensaje positivo para la comunidad: “Ese sentimiento no es mayoritario. Aquí entendemos que nuestra diversidad es una fuente de fortaleza. Las contribuciones de generaciones de hispanos son fundamentales para el éxito y la expansión de la sociedad, la economía, la cultura y los valores de California".
“El liderazgo, el servicio, los sacrificios y la visión de los latinos continúan enriqueciendo todas las facetas de la vida estadounidense”, remarcó.
Newsom señaló que el Estado Dorado está mayormente compuesto de minorías, ya que el 40% de los californianos son latinos. “La comunidad latina es fuerte y resiliente, y su legado y papel fundamental en la prosperidad de esta nación y de California no se extinguirá por el odio; como estado, no lo permitiremos”, aseguró.
“Este Mes de la Herencia Latina, reafirmamos nuestro compromiso de hacer realidad el Sueño Californiano para todos, defendiendo a nuestras familias y comunidades, combatiendo el odio y la injusticia, y protegiendo nuestro progreso colectivo”, concluyó el gobernador.
