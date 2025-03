Gavin Newsom respondió a una polémica de cuando fue alcalde de San Francisco

El gobernador de California, Gavin Newsom, negó haber financiado en secreto un busto de bronce suyo de casi 100 mil dólares que se encuentra en el Ayuntamiento de San Francisco. La polémica surgió tras la reciente publicación de un libro que sugiere que utilizó “pagos solicitados” para aportar fondos a la obra mientras era alcalde de dicha ciudad.

Acusaciones contra Gavin Newsom por el busto de bronce en San Francisco

Un libro de Susan Crabtree y Jedd McFatter, titulado Fool’s Gold: The Radicals, Con Artists, and Traitors Who Killed the California Dream and Now Threaten Us All (El oro de los tontos: Los radicales, estafadores y traidores que acabaron con el sueño californiano y ahora nos amenazan a todos), afirma que Newsom pidió donaciones a empresas vinculadas a él para financiar parcialmente la escultura que lo representa.

El busto de Newsom, realizado por Bruce Wolfe, fue completado en 2018 con el respaldo de donantes privados, según fuentes oficiales X (@Breaking911)

Según la mencionada obra, publicada el pasado 11 de marzo, dos compañías de su propiedad donaron aproximadamente US$10.000 a una organización sin fines de lucro para costear el busto de bronce sobre una base de granito negro en el período en el que Newsom fue alcalde de San Francisco, entre 2004 y 2011.

Sin embargo, el equipo de Newsom desmintió la información y aclaró que “las contribuciones no fueron secretas”. En una declaración a Fox News Digital, su oficina aseguró que la iniciativa fue financiada por donantes privados y que el gobernador no propuso ni aportó dinero para el proyecto.

Declaraciones previas de Newsom sobre su busto en San Francisco

En 2015, el medio SFGate reportó que Newsom calificó la escultura como “algo extraño” y admitió sentirse “incómodo” con la idea. También explicó que la propuesta surgió de sus seguidores y que desconocía la identidad de los organizadores y financiadores del proyecto.

Por su parte, la San Francisco Arts Commission confirmó que el busto fue completado en 2018 por el artista Bruce Wolfe. La obra incluye una placa con una frase de Newsom: “Si destilas la esencia de todo, la vida se trata de amar y ser amado”.

Fuego cruzado: las acusaciones de Newsom y la respuesta de las autoras

El equipo del gobernador criticó duramente la publicación al asegurar que el libro “debería incluir un sombrero de papel de aluminio, una suscripción de por vida a InfoWars y una cena VIP con Elvis Presley y Pie Grande”.

Susan Crabtree defiende el contenido de Fool’s Gold, asegurando que las afirmaciones están respaldadas por más de mil citas verificables y fuentes abiertas X (@PhilipWegmann)

Además, sostuvieron que los autores “parecen alérgicos a los hechos básicos” y que cualquier persona podría refutar sus afirmaciones con una “búsqueda de 10 segundos en Google, como cuántos hijos tiene el gobernador”.

Por su parte, Crabtree sostuvo que nunca se afirmó que Newsom organizó la creación del busto, pero sostuvo la información difundida. “Está respaldado por más 1000 citas verificables y de fuentes abiertas y reputables, sin ninguna fuente anónima. El equipo de Newsom tiene miedo de las revelaciones impactantes en Fool’s Gold. Por eso están tratando de difamar este libro”, comentó.

Críticas en redes sociales al busto de Newsom

De acuerdo a Fox News Digital, el busto generó una ola de comentarios en redes sociales, con usuarios que cuestionaron la escultura y su financiamiento. Un usuario en X escribió: “¿Quién encarga un busto de sí mismo? Gavin Newsom, quien claramente tiene una alta opinión de sí mismo”. Otro comentó: “El nuevo busto de Gavin Newsom es el símbolo perfecto de su tiempo como gobernador: caro y, en última instancia, inútil para la gente de California”.

En tanto, otros lo calificaron como un “proyecto de vanidad” de US$97.000 y criticaron su presunto costo en un momento de dificultades económicas para el estado.

Gavin Newsom dejará su cargo de gobernador en enero de 2027, después de dos mandatos consecutivos X (@PGATUOR)

Gavin Newsom y su proyección política

El gobernador de California se consolidó como una figura destacada dentro del Partido Demócrata. Durante la campaña presidencial de 2024, fue un fuerte respaldo para Joe Biden y Kamala Harris. Incluso fue considerado como un posible candidato para disputar las últimas elecciones contra Donald Trump luego de que Biden se bajara de reelección.

Su nombre se menciona con frecuencia como posible candidato a la presidencia en 2028. Es que su mandato como gobernador finalizará en 2027 y no podrá presentarse a las elecciones de 2026, de acuerdo a las leyes de California.