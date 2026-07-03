Gobernador de California 2026: la encuesta que le da ventaja a Becerra sobre Hilton en la carrera electoral

Tras las elecciones primarias de junio pasado, la contienda por la gobernación de California muestra una ventaja para Xavier Becerra sobre Steve Hilton. Una plataforma reunió datos de encuestas y señaló que el demócrata, que busca ser el sucesor de Gavin Newsom, amplió su porcentaje de votantes probables.

Las encuestas que respaldan una ventaja de Becerra en California

Las nuevas cifras de 270toWin ofrecen una referencia sobre la evolución de la campaña rumbo a la elección general del 3 de noviembre, además de permitir el seguimiento histórico de las preferencias electorales en el estado.

Steve Hilton y Xavier Becerra se enfrentan el próximo 3 de noviembre por la gobernación de California GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El promedio vigente se construyó a partir de dos estudios:

Kreate Strategies (KStrat)

Becerra lideró con un 58% .

lideró con un . Hilton obtuvo el 33% .

obtuvo el . Un 8% se mostró indeciso.

Para llegar a estos resultados, la encuesta se realizó a partir de entrevistas a 900 votantes probables de California. Este sondeo fue realizado de forma independiente por KStrat y no contó con el patrocinio de ninguna campaña, comité político u organización externa.

Instituto de Estudios Gubernamentales de la UC Berkeley

Becerra obtuvo un 52% de apoyo.

obtuvo un de apoyo. Hilton recibió el 31% .

recibió el . Un 17% permaneció indeciso.

Esta encuesta contó con una muestra de 8578 votantes registrados en el estado. El sondeo fue copatrocinado, con financiamiento parcial, por Los Angeles Times. Los datos también mostraron un panorama parejo en el comportamiento del electorado según su identificación partidaria:

Becerra concentró el respaldo del 82% de los votantes demócratas.

Hilton reunió el apoyo del 84% de los republicanos.

La ventaja demócrata en el padrón electoral de California representa uno de los factores que inciden en el escenario actual.

Las propuestas de Becerra en California

La campaña de Becerra para gobernador plantea una agenda centrada en:

Salud

Vivienda

Costo de vida

Xavier Becerra se posiciona como uno de los principales favoritos tras la reconfiguración interna del Partido Demócrata en California

Entre sus objetivos, según su sitio web de campaña, figura fortalecer Medi-Cal y avanzar hacia un sistema de cobertura universal de salud. En materia habitacional, propone incrementar la construcción de viviendas asequibles y considerar este sector como parte de la infraestructura del estado.

También plantea acciones para contener el aumento de precios, ampliar los apoyos para el cuidado infantil y reducir gastos que afectan a las familias. Su plataforma incorpora iniciativas relacionadas con energía limpia, inteligencia artificial, preparación ante desastres naturales y políticas para enfrentar la falta de vivienda.

El plan de Hilton si se convierte en gobernador de California

Hilton basa su campaña en tres ejes:

Empleo

Vivienda

Educación

“El cambio viene”: el mensaje de Steve Hilton tras las elecciones de California 2026

Según su sitio web, entre sus propuestas económicas figura eliminar el impuesto estatal sobre la renta para quienes perciban menos de US$100.000 anuales y establecer una tasa única del 7,5% para ingresos superiores.

Su programa también contempla reducir el gasto público a niveles previos a la pandemia, simplificar regulaciones mediante cláusulas de expiración automática y agilizar la entrega de permisos administrativos. En vivienda plantea proteger las casas unifamiliares, limitar determinadas tarifas aplicadas a nuevos desarrollos y reformar la legislación ambiental vinculada a proyectos inmobiliarios.

En educación propone ampliar la elección escolar, implementar sistemas públicos de evaluación y modificar los mecanismos de contratación y permanencia docente. En seguridad pública, sostiene la aplicación estricta de las leyes relacionadas con delitos, consumo de drogas, personas sin hogar e inmigración ilegal.

Cuándo son las elecciones para gobernador de California

La elección general de California se celebrará el 3 de noviembre. Ese día se definirán cargos estatales, federales y locales, incluida la gobernación.

Los centros de votación funcionarán entre las 7 y las 20 hs. Las boletas enviadas por correo también deberán entregarse antes del cierre de las urnas.

El escrutinio comenzará inmediatamente después del cierre de la jornada electoral. Según el calendario oficial, los condados deberán remitir sus resultados a la Secretaría de Estado dentro de los plazos establecidos para la certificación definitiva de la elección.