Noticias para trabajadores en Texas: aceleran licencias para electricistas y cómo obtener la credencial más rápido

El Departamento de Licencias y Regulación de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés) implementó una vía de certificación rápida para electricistas oficiales. La medida busca solucionar la falta de profesionales calificados mediante un programa de educación acelerada.

Programa JEEP en Texas para electricistas con 4000 horas de crédito

El programa de educación acelerada para electricistas oficiales, denominado “programa JEEP”, entró en vigor el 1° de julio de 2026. Según explica la justificación de la adopción, la iniciativa permite que los graduados de dichos cursos puedan avanzar en el proceso de licencia bajo criterios más expeditos.

Los electricistas pueden conseguir su licencia de forma más rápida con el nuevo programa JEEP Freepik/Gemini IA

La normativa responde a la necesidad de aumentar el número de electricistas habilitados en el estado. El reglamento detalla los mecanismos para reconocer la capacitación práctica adquirida durante el proceso de formación.

Las enmiendas forman parte del Título 16 del Código Administrativo de Texas, específicamente dentro del Capítulo 73. La documentación oficial sobre esta nueva estructura regulatoria aparece en el Registro de Texas desde finales de junio de 2026.

Requisitos del TDLR para acceder a la vía acelerada de electricistas

Los solicitantes deben completar satisfactoriamente un programa JEEP debidamente aprobado por las autoridades competentes. La normativa establece directrices claras sobre la elegibilidad del programa para garantizar la calidad técnica de los graduados.

El reglamento también define el crédito otorgado por la capacitación en el trabajo realizada por los participantes. Esta estructura permite a los estudiantes validar sus horas de experiencia profesional de manera formal para el proceso de licenciamiento.

Asimismo, las condiciones para calificar son:

Completar el programa JEEP: el aspirante debe finalizar un programa de educación acelerada para electricistas oficiales, aprobado específicamente por el TDLR.

el aspirante debe finalizar un programa de educación acelerada para electricistas oficiales, aprobado específicamente por el TDLR. Capacitación técnica: el plan de estudios exige una formación intensiva en el Código Eléctrico Nacional, seguridad eléctrica y métodos de trabajo.

el plan de estudios exige una formación intensiva en el Código Eléctrico Nacional, seguridad eléctrica y métodos de trabajo. Instrucción práctica: el solicitante debe realizar al menos un 80% de la instrucción de manera práctica, bajo la supervisión directa de un maestro electricista que posea una licencia estatal vigente.

Para poder aplicar a las licencias, los electricistas aspirantes en Texas deben completar la capacitación del programa JEEP Freepik

Cómo pedir la licencia de electricista en Texas tras completar el programa JEEP

Una vez que el aspirante se gradúa del programa JEEP, el sistema le otorga automáticamente un crédito de 4000 horas para cubrir los requisitos de capacitación en el trabajo necesarios para la licencia.

Las instituciones educativas encargadas de la formación deben presentar los materiales, proporcionar los datos de sus instructores ante el TDLR y abonar las tarifas estatales correspondientes para que sus graduados califiquen bajo este esquema.

Una vez cumplido ello, el solicitante debe seguir los pasos adicionales estipulados por el TDLR en el Capítulo 73 del Código Administrativo: