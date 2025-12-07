Florida, California o Texas: dónde es más fácil registrar un auto y tener licencia de conducir como migrante

En Estados Unidos, las normas en lo que refiere al registro de vehículos y la licencia de conducir varían de acuerdo a cada estado. En ese sentido, un migrante puede encontrarse con obstáculos o recursos para obtener las documentaciones. Al comparar las normativas, California aparece como la entidad donde es más sencillo para realizar cualquiera de estos trámites en caso de ser extranjero, mientras que Florida y Texas son más restrictivas.

Licencia de conducir: dónde es más fácil para los migrantes obtenerla

Dado que es el único de los tres mencionados que no requiere prueba de presencia legal para obtener un permiso de conducir, el Estado Dorado presenta el escenario más favorable para un extranjero en EE.UU.

California es el estado más accesible para que un migrante obtenga una licencia de conducir DMV California - DMV California

California tiene la licencia de conducir AB 60. Este registro está específicamente destinado a extranjeros sin un estatus migratorio legal que cumplan con los requisitos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés).

Más allá de exámenes de conocimiento, en cuanto a documentación, lo único que debe probar el extranjero es su identidad y que reside en el estado. En caso de no poder proporcionar la información de inmediato, existe un proceso de revisión secundaria.

Para los inmigrantes con estatus regular, el DMV de California también emite licencias de conducir que tienen como límite el período de estadía legal que muestra el documento del solicitante.

Texas prohíbe a residentes sin estatus legal obtener una licencia de conducir Texas.gov

En el caso de Texas, la situación es diferente. En el Estado de la Estrella Solitaria, los solicitantes de un permiso deben presentar un número de Seguridad Social. De esta manera, el Departamento de Seguridad Pública estatal prohíbe en los hechos el acceso de migrantes ilegales al trámite.

Algo similar ocurre en Florida, donde además de un número de Seguridad Social se exigen pruebas de residencia y otro documento de identidad que certifique la presencia legal en Estados Unidos.

Además, el Estado del Sol también prohíbe conducir con licencias para migrantes irregulares emitidas en otra entidad.

Esto no solo restringe el acceso al trámite, sino que genera que, por ejemplo, un extranjero sin estadía legal con licencia de California rompa la ley si conduce en Florida.

Registro de vehículos: por qué California más accesible para migrantes que Texas y Florida

Al igual que ocurre con el caso de la licencia de conducir, el registro de un vehículo para un migrante también es más accesible en el Estado Dorado en comparación con las normas de Florida y Texas.

Como todos los conductores en California, las personas con licencia AB 60 deben renovar el registro vehicular cada año. Para hacerlo, la jurisdicción requiere prueba de seguro y de residencia.

Dado que la residencia ya fue demostrada a través del permiso para conducir, el inmigrante solo necesita presentar al DMV una prueba de seguro para completar el registro vehicular.

California presenta el escenario más accesible para que un migrante realice el registro de un vehículo Freepik - Freepik

En el caso de Florida, se exige prueba de presencia legal para poder matricular un vehículo. El Estado del Sol exige una green card o, en su defecto, la combinación de pasaporte, licencia extranjera y Formulario I-94 de Registro de Llegada/Salida.

Por su parte, Texas recientemente endureció los requisitos para el alta o renovación. En un comunicado reciente, el DMV advirtió que ahora se necesita demostrar presencia legal para completar el trámite.

Cómo tramitar una licencia de conducir en California

Con la posibilidad de la licencia AB 60 para los migrantes irregulares y las otras categorías disponibles para extranjeros con presencia legal, los pasos para obtener un permiso de conducir en el Estado Dorado son: