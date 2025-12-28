Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028: cuándo abre la inscripción para registrarse para comprar boletos

El comienzo de 2026 traerá también la primera etapa de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 (JJ.OO.). Desde enero, quienes tengan intención de asistir al evento deportivo tendrán la posibilidad de anotarse y demostrar su interés en comprar entradas. Además, ya se conocen detalles de la cita olímpica, como el calendario que tendrá una jornada con mucha acción.

Interesados en comprar entradas para Los Ángeles 2028 podrán anotarse desde el 14 de enero

Según compartió el sitio web oficial de la organización de estos Juegos Olímpicos, el 14 de enero de 2026 abrirá la primera etapa del período de inscripciones para adquirir boletos de los distintos eventos y disciplinas.

Los Ángeles 2028 abrirá el 14 de enero la posibilidad de registrarse para comprar entradas de los Juegos Olímpicos Jae C. Hong - AP

Ese primer período finalizará el 18 de marzo. Luego de anotarse, eventualmente los interesados recibirán un correo electrónico en el que se les notificará sobre cuál es la ventana de tiempo que tendrán para comprar entradas.

Para poder efectivizar la compra de los tickets, será importante revisar con anticipación el calendario de Los Ángeles 2028 y tener la información a la mano. Si se vence esa ventana de tiempo dispuesta por la organización, el interesado perderá su lugar y deberá esperar a otro período de reserva para obtener su boleto.

Aunque los precios varían según cada evento y sector del estadio o complejo, la organización de los JJ.OO. ya informó que dispondrá de un millón de entradas a un precio de 28 dólares, según Los Angeles Times.

Sumado a eso, habrá valores diferenciales para quienes vivan cerca de alguna de las sedes. Esta iniciativa distribuirá alrededor de 14 millones de tickets a precios promocionales.

Los Ángeles 2028 ya prepara la venta de entradas para los Juegos Olímpicos 2028 David Goldman - AP

Fechas de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

De acuerdo con el documento oficial de los planes para la cita olímpica, los JJ.OO. de Los Ángeles se disputarán oficialmente del 14 al 30 de julio de 2028. A pesar de eso, dos días antes ya comenzará la acción deportiva.

Aunque la ceremonia de apertura está dispuesta para el viernes 14 de julio, durante el miércoles 12 y jueves 13 se disputarán partidos de algunos deportes. Concretamente, habrá encuentros de beisbol, básquet, cricket, fútbol, handball, hockey, rugby y water polo.

Luego de esas primeras tres jornadas, a partir del sábado 15 de julio comenzarán los eventos con entrega de medallas. En ese primer día de premiaciones, ganadores en atletismo, canotaje, esgrima, judo, vela, tiro y triatlón se subirán al podio.

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ya compartieron el calendario de competición Daniel Cole - AP

El “Súper Sábado” de Los Ángeles 2028 romperá un récord en los Juegos Olímpicos

La edición 2028 contará con la jornada 15 de competición como el día con mayor cantidad de finales en la historia de los JJ.OO. Según olympics.com, se trata de 26 finales que se distribuirán en 23 deportes.

Concretamente, serán 15 encuentros que decidirán medallas de oro y plata o bronce en deportes de equipo y 15 finales que sellarán el destino de competidores individuales. Las disciplinas que se definirán ese día incluyen atletismo, boxeo, BMX, ciclismo, fútbol, gimnasia rítmica, halterofilia, hockey, natación, taekwondo, tenis de mesa y vóley, entre muchas otras.

Además, Los Ángeles 2028 serán los Juegos Olímpicos más grandes de la historia, con 36 deportes y 51 disciplinas distribuidos en 49 sedes.