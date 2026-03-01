Justo antes del spring break: la playa de California nombrada entre las mejores del mundo en 2026

A pocas semanas de que inicie el spring break 2026 en Estados Unidos, se dio a conocer el listado con las mejores playas del mundo, en el que destaca el estado de California. En el ranking, este destino sobresale gracias a su entorno natural, su biodiversidad y la experiencia que ofrece a visitantes de todas las edades.

Así es la playa de California que destaca entre las mejores del mundo

La playa que ocupa el séptimo lugar en la lista de las 10 mejores playas del mundo se encuentra a tan solo 20 minutos del centro de San Diego. La Jolla Cove fue nombrada la playa número uno de Estados Unidos y una de las mejores a nivel global, según la plataforma de viajes Tripadvisor.

La Jolla es una de las zonas más exclusivas de California (Web/Tripadvisor)

Esta playa es conocida por sus acantilados de arenisca, sus aguas cristalinas y la gran presencia de leones marinos que descansan sobre las rocas. Además, destaca por su biodiversidad marina y su accesibilidad durante todo el año.

Ofrece oportunidades únicas para el encuentro con la fauna silvestre, ya que es posible observar desde leones marinos hasta ballenas grises migratorias en determinadas temporadas. Incluso, en verano hay presencia de tiburones leopardo, que son inofensivos para los humanos.

La Jolla es considerada una de las zonas más caras para vivir en California, debido a su ubicación privilegiada frente al océano Pacífico, su calidad de vida y su atractivo turístico, factores que también la convierten en uno de los destinos más exclusivos del sur del estado.

Para elaborar esta lista, Tripadvisor se basó en las reseñas de sus usuarios y calculó la calidad y cantidad de las opiniones publicadas por viajeros de todo el mundo entre el 30 de noviembre de 2024 y el 1 de diciembre de 2025.

¿Qué se puede hacer en San Diego?

Además de ser una de las zonas que destaca por la variedad de actividades disponibles y por su entorno natural privilegiado, también cuenta con experiencias que harán de cada viaje un recuerdo inolvidable. Entre las principales atracciones se encuentran, según Secret Los Angeles.

En las playas de La Jolla abundan los leones marinos (Web/Tripadvisor)

Practicar buceo y esnórquel en aguas tranquilas y claras.

Caminar por la costa rocosa para observar grandes colonias de leones marinos que descansan en su hábitat natural.

Realizar un picnic mientras se contemplan las vistas del océano Pacífico.

Nadar en las cristalinas pozas de marea durante la marea baja.

Visitar la Cueva Marina de Sunny Jim, a la cual se accede a través de un túnel excavado en la roca.

Los tours para conocer La Jolla y San Diego

En el sitio oficial de Tripadvisor se puede encontrar una amplia lista de actividades para hacer en La Jolla y en San Diego. La mayoría son experiencias pensadas para toda la familia, con opciones que van desde recorridos guiados hasta actividades al aire libre y contacto con la naturaleza.

En La Jolla se pueden practicar actividades como kayak, buceo y esnórquel (Web/Tripadvisor)

Entre los recorridos destacados se encuentran:

Tours en kayak por las cuevas marinas de La Jolla | Duración de dos horas | US$74 por persona.

Recorrido completo por el centro de San Diego y La Jolla Cove | Duración de cinco a seis horas | US$100 por persona.

Recorrido costero en bicicleta eléctrica por La Jolla | Duración de dos horas | US$79 por persona.

Recorrido panorámico por San Diego | Duración de cuatro horas | US$85 por persona.

Tour en kayak y esnórquel para dos personas en La Jolla | Duración de dos horas | US$159 por pareja.

El Tour de La Jolla | Duración de tres horas | US$169 por persona.

Recorrido auténtico por San Diego, Little Italy y La Jolla Cove | Duración de seis horas | US$69 por persona.

Recorrido a pie en La Jolla | Duración de una a dos horas | US$59 por persona.

Recorrido por las pozas de marea | Duración de dos horas | US$149 por persona.

Recorrido histórico por La Jolla | Duración de dos horas | US$70 por persona.