La apuesta de US$22 millones de Trader Joe’s: compra una esquina “de lujo” en California

Trader Joe’s concretó una operación inmobiliaria millonaria como parte de su estrategia de expansión en California. La cadena sumó a su cartera un inmueble comercial destinado a una futura tienda, ubicado en una de las zonas más cotizadas del área metropolitana de Los Ángeles.

¿Dónde se ubica la esquina comprada por Trader Joe’s?

Según informó Los Angeles Times, que consultó los registros públicos de la Oficina del Tasador del Condado de Los Ángeles, la propiedad adquirida corresponde a un antiguo local de Rite Aid ubicado sobre Wilshire Boulevard, en Santa Monica, California.

El espacio había sido ocupado previamente por una firma del rubro farmacéutico

La cadena desembolsó US$22 millones por el activo. Es decir, US$1236 por pie cuadrado (0,09 m²).

La propiedad cuenta con unos 1654 metros cuadrados cubiertos y tiene una superficie aproximada de 0,57 hectáreas. En tanto que la operación se concretó con un vendedor privado luego de que Trader Joe’s superara las 600 tiendas en su red global.

El esquema comercial se apoya en precios estables y una propuesta diferenciada

Cinco inauguraciones consolidaron la expansión territorial de Trader Joe’s

En diciembre, Trader Joe’s concretó la apertura de cinco nuevos locales como parte de su plan de expansión de fin de año, con un calendario de inauguraciones distribuido a lo largo del mes en distintos puntos de Estados Unidos.

Según el comunicado de la empresa, los puntos fueron:

Costa Mesa, California: el primer local en inaugurarse este mes abrió sus puertas el 9 de diciembre de 2025 y dio inicio al cronograma mensual de aperturas. La tienda está ubicada en 2170 Harbor Blvd Ste 100 , en el estado de origen de la compañía.

el primer local en inaugurarse este mes abrió sus puertas el y dio inicio al cronograma mensual de aperturas. La tienda está ubicada en , en el estado de origen de la compañía. Williamsville, Nueva York: la segunda apertura del mes se concretó el 12 de diciembre de 2025 . El local funciona en 5017 Transit Rd , dentro del área metropolitana de Buffalo.

la segunda apertura del mes se concretó el . El local funciona en , dentro del área metropolitana de Buffalo. Columbia, Carolina del Sur: ese mismo 12 de diciembre de 2025 se habilitó la tercera tienda del cronograma. Está ubicada en 275 Harbison Blvd , en el sudeste del país.

se habilitó del cronograma. Está ubicada en , en el sudeste del país. Virginia Beach, Virginia: la cuarta inauguración tuvo lugar el 18 de diciembre de 2025 . La tienda se encuentra en 220 Constitution Drive .

la cuarta inauguración tuvo lugar el . La tienda se encuentra en . Cypress, Texas: la última tienda del mes fue inaugurada el 19 de diciembre de 2025. El local funciona en 9715 Towne Lake Parkway.

Las tiendas que abrirán próximamente en EE. UU.

Trader Joe’s sumará en las próximas semanas cuatro nuevas sucursales en distintos puntos de EE.UU. Las aperturas previstas según su sitio web serán en:

McKinney (Texas) , ubicado en 8101 Eldorado Pkwy.

, ubicado en 8101 Eldorado Pkwy. New Orleans (Luisiana) , en 2428 Napoleon Ave.

, en 2428 Napoleon Ave. Miller Place (Nueva York) , en 300 Rte 25A.

, en 300 Rte 25A. Hamden (Connecticut), en 46 Skiff St.

La oferta privilegia artículos exclusivos desarrollados para sus propias góndolas

Cada uno de estos locales ofrecerá los productos habituales de la marca propia de la cadena, junto con una oferta de bebidas alcohólicas que varía según la normativa local: cerveza y vino en Texas, cerveza, vino y licores en Luisiana, y venta limitada a cerveza en Nueva York y Connecticut.

Trader Joe’s se presenta como una cadena nacional de supermercados con el objetivo, según su propia descripción, de ofrecer productos de calidad a precios bajos todos los días. La compañía sostiene este enfoque desde 1967, cuando abrió su primera tienda en California, indican en su información institucional.