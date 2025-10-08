Adiós a Rite Aid: el gigante de las farmacias anuncia el cierre definitivo de todos sus locales tras 60 años

Rite Aid, una de las mayores cadenas de farmacias de Estados Unidos, cerró todas sus sucursales tras más de seis décadas de operación en el país norteamericano. La empresa confirmó que bajó definitivamente sus persianas luego de años de pérdidas financieras y una doble declaración de bancarrota.

¿Por qué Rite Aid cerró todas sus farmacias en Estados Unidos?

En un comunicado publicado el 4 de octubre de 2025, la compañía expresó: “Todas las tiendas Rite Aid han cerrado. Agradecemos a nuestros clientes por sus muchos años de apoyo”. El sitio oficial continúa disponible solo para que los usuarios soliciten registros de recetas médicas e inmunizaciones.

De casi 4900 tiendas en su auge, pasó a 1250 antes de su cierre definitivo Yelp

Pese a varios intentos de reestructuración, la firma no logró superar su deuda de US$2500 millones, acumulada tras emerger del proceso de quiebra de 2024. En ese momento, la empresa había pasado de 4900 locales en su máximo histórico a apenas 1250 tiendas en todo el país norteamericano, detalló NBC News.

La primera declaración de bancarrota bajo el Capítulo 11 se produjo el 16 de octubre de 2023, cuando la firma buscaba reducir su deuda y reestructurar operaciones.

Sin embargo, la crisis era más profunda. Rite Aid afrontaba una caída en las ventas, una reducción de afiliaciones a su plan de medicamentos y una oleada de litigios por su presunta participación en la crisis de los opioides.

En mayo de 2025, la compañía volvió a declararse en bancarrota al no lograr recuperarse de su pesada deuda de US$2500 millones. Ese segundo intento de reestructuración marcó el camino hacia el cierre definitivo de todas sus farmacias.

Rite Aid bajó definitivamente sus persianas tras más de 60 años de operaciones en Estados Unidos Yelp

El acuerdo con el DOJ que profundizó la crisis de Rite Aid

A los problemas financieros se les había sumado un golpe judicial decisivo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) había informado en julio de 2024 que Rite Aid y diez de sus filiales firmaron un acuerdo millonario para resolver acusaciones por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas y a la Ley de Reclamaciones Falsas.

El Departamento de Justicia la había acusado de dispensar recetas ilegales de opioides entre 2014 y 2019 Yelp

Según el comunicado oficial del DOJ, la investigación determinó que entre 2014 y 2019 la cadena dispensó cientos de miles de recetas ilegales de opioides potentes, incluidos oxicodona y fentanilo, y combinaciones peligrosas conocidas como “The Trinity”. Los fiscales sostuvieron que la empresa ignoró alertas internas de sus propios farmacéuticos e incluso eliminó registros sobre prescriptores sospechosos.

El acuerdo, aprobado por el Tribunal de Bancarrotas de Nueva Jersey el 28 de junio de 2024, estableció que la compañía debía pagar US$7,5 millones y asumiría una reclamación de US$401,8 millones en su proceso de reorganización.

Amazon, CVS y Walgreens: la competencia que llevó a la quiebra final de Rite Aid en Estados Unidos

La debacle de Rite Aid también refleja un cambio estructural en el sector farmacéutico. Según NBC News, la empresa no logró adaptarse a la nueva competencia de minoristas como Amazon, Target y Walmart, que ofrecen productos básicos con precios más bajos y entrega a domicilio. Además, CVS y Walgreens transformaron su modelo de negocio hacia la atención médica integral.

CVS incorporó Minute Clinics y HealthHubs, además de adquirir Aetna y Oak Street Health, mientras Walgreens invirtió en VillageMD para abrir consultorios médicos junto a sus tiendas. Amazon, por su parte, compró One Medical y la farmacia en línea PillPack, para consolidar su presencia en el sector. Frente a esos movimientos, Rite Aid quedó rezagada y sin la capacidad financiera para competir.