La celebración de Gavin Newsom tras las elecciones en California con un golpe directo a Trump: “Está saliéndole mal”

El gobernador Gavin Newsom celebró con entusiasmo la victoria electoral en California tras la aprobación de la Proposición 50, conocida como Election Rigging Response Act. Esta enmienda constitucional reformará el mapa electoral del estado a partir de 2026, con el objetivo de contrarrestar la misma estrategia impulsada por Donald Trump en estados republicanos como Texas.

Desde su cuenta oficial en X, Gavin Newsom calificó los resultados como “una victoria para el pueblo de este país” y lanzó un mensaje directo contra Donald Trump, a quien acusó de intentar manipular el proceso democrático. “Sus intentos de amañar las elecciones de mitad de mandato están saliéndole mal. Su intento de silenciarlos está saliéndole mal. Toda su presidencia está saliéndole mal”, escribió el gobernador demócrata.

De acuerdo con datos de NBC, con el 70,6% de los votos escrutados, los electores californianos aprobaron la Proposición 50 por un contundente 63,8% frente a un 36,2%. La iniciativa, impulsada por el propio Newsom y sectores del Partido Demócrata, modifica la Constitución estatal para reemplazar los distritos trazados por la Comisión de Redistritación Ciudadana por un nuevo mapa elaborado por la Legislatura.

Este cambio permitirá que el nuevo diseño de los distritos congresionales se aplique en las elecciones de 2026 y se mantenga vigente hasta que se definan los límites posteriores al Censo de 2030.

El objetivo, según los promotores, es equilibrar el panorama electoral tras los rediseños impulsados por gobiernos republicanos en otros estados, para favorecer a ese partido en la Cámara de Representantes. “California dejó claro que estamos recuperando nuestra voz y nuestra democracia”, enfatizó Newsom.

Dónde se impuso el “Sí” a la Proposición 50: los condados que respaldaron a Newsom

La tendencia a favor de la reforma se consolidó en los grandes centros urbanos y costeros, donde el apoyo a Newsom y al Partido Demócrata se mantiene fuerte.

Entre los condados con mayores márgenes de aprobación se destacaron:

San Francisco , donde el Sí alcanzó un abrumador 84,1% de los votos frente al 15,9% del No.

, donde el Sí alcanzó un abrumador de los votos frente al 15,9% del No. Marin , que registró un 80,6% a favor y solo un 19,4% en contra.

, que registró un a favor y solo un 19,4% en contra. Los Ángeles , el más poblado del estado, con un 73,8% de respaldo a la medida.

, el más poblado del estado, con un de respaldo a la medida. Santa Cruz , donde el Sí obtuvo el 77,5% .

, donde el Sí obtuvo el . San Mateo y Sonoma, con aprobación del 76,1% y el 74,2%, respectivamente.

En otros condados densamente poblados, como San Diego (60,6%), Santa Clara (71%) y Contra Costa (70,7%), el apoyo también fue contundente. Estas cifras confirmaron una vez más la fortaleza del voto demócrata en la franja costera del Pacífico.

Dónde ganó el “No”: los condados que le dieron la espalda a Newsom

En cambio, las zonas rurales y más conservadoras del norte y del interior central del estado rechazaron el cambio en la Constitución. Los márgenes más amplios de voto negativo se registraron en:

Lassen , con un 79% de sufragios en contra.

, con un de sufragios en contra. Modoc , con un 77,5% de rechazo.

, con un de rechazo. Tehama , con 72,5% .

, con . Glenn y Colusa, ambos con cifras cercanas al 70%.

Otros condados agrícolas del Valle Central, como Kings, Kern, Tulare y Placer, también votaron mayoritariamente por mantener el actual sistema de distritos.

Los números detrás del respaldo a la Proposición 50: una tendencia irreversible

El total de votos a favor superó los 4,8 millones, mientras que el “No” alcanzó cerca de 2,7 millones, con una participación estimada del 70,6%. NBC indicó que aún restaban por contabilizar poco más de tres millones de sufragios, aunque la tendencia es irreversible, según subrayó ese medio.

Entre los condados más disputados destacaron: