La encuesta de California que preocupa a Gavin Newsom y muestra un punto critico en la educación

Un aspecto de una encuesta reciente que se llevó a cabo en todo Estados Unidos dejó una preocupación para California en el aspecto educativo. En el estado gobernado por Gavin Newsom, casi la mitad de los maestros consultados manifestaron que piensan jubilarse en la próxima década. A pesar de este dato, en general, el índice de moral es más alto que el promedio nacional.

Piensan jubilarse y tienen problemas con la cantidad de alumnos: el panorama de los maestros en California

Los datos se desprenden del informe The State of Teaching 2026, el reporte anual que publica Education Week con datos sobre los profesionales de la educación. Los encuestadores consultaron a docentes de EE.UU. sobre distintos aspectos de su trabajo y revelaron los datos.

Una encuesta evaluó la moral de los maestros en California y todo Estados Unidos Freepik

Los números que alertaron en California fueron:

El 45% de los maestros manifestaron que piensan jubilarse en los próximos diez años , porcentaje que está por encima del 36% nacional .

, porcentaje que está . Por fuera de un aumento de salario, las principales cuestiones que quieren abordar los docentes del estado son:

más tiempo para planear las clases



cambios sobre las políticas de disciplina de los estudiantes



menor cantidad de alumnos en las aulas, es decir, cursos más chicos.

en las aulas, es decir, cursos más chicos. Con respecto a este último ítem, la mayoría de los docentes de California expresaron que una clase ideal tendría 22 personas . Sin embargo, el número promedio es de 29 estudiantes en cada aula, por encima de la cifra nacional de 25 alumnos.

. Sin embargo, en cada aula, por encima de la cifra nacional de 25 alumnos. Otra preocupación es el comportamiento de los estudiantes . Solo el 36% de los encuestados opinaron que este aspecto siguió igual o mejoró con respecto al año anterior.

. Solo el 36% de los encuestados opinaron que este aspecto siguió igual o mejoró con respecto al año anterior. Además, en la comparación con familiares y personas cercanas, el 68% consideraron que tienen peor salario.

El índice de moral de los maestros en California superó al promedio de EE.UU.

A pesar de las problemáticas mencionadas, el reporte demostró que los docentes de California están más conformes que el promedio nacional del país norteamericano.

A pesar de los problemas, el índice de moral de los maestros de California fue mayor al promedio nacional de EE.UU. Freepik

Además de consultar sobre cuestiones específicas, The State of Teaching consolida un número global denominado “índice de moral”. De manera general, permite comparar la situación entre estados y evaluar cómo evolucionó la situación con respecto a otros años.

En este caso, el Estado Dorado presentó un índice de 16 puntos en el informe 2026, tres por arriba del promedio nacional estadounidense, que quedó fijado en 13 unidades.

De acuerdo con un análisis de Los Angeles Times, esto se explica en buena medida porque los maestros de California son los mejores pagos del país norteamericano, con un sueldo de 101.084 dólares en 2025.

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Más allá de la comparación negativa con amigos y familia en cuanto a la remuneración, los docentes sí valoraron cuestiones como otros beneficios y horarios de trabajo, aspectos en los que aseguraron tener buenas condiciones.

Cómo se elabora el índice de moral del reporte sobre los maestros de EE.UU.

En el final del informe, Education Week explica cuál es la metodología para llegar al número global. Según explicó la organización, para cada pregunta se habilitan tres respuestas: positiva, neutral y negativa.

La positiva suma 100 puntos, la neutral no modifica el puntaje y la negativa resta 100 unidades. A partir de los números finales de cada encuesta, se realizó un promedio de esas cifras que dio como resultado los índices de moral estatales.