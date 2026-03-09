Buenas noticias para Los Ángeles: Newsom inicia la recuperación de edificios desocupados para viviendas y cuidado de la salud mental

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el inicio de las obras en el centro conocido como Los Ángeles County Care Community. Este proyecto estatal utiliza 65 millones de dólares provenientes de la Propuesta 1, aprobada por los votantes en 2024, para rehabilitar seis edificios desocupados en el condado de Los Ángeles.

Recuperan edificios vacíos de Los Ángeles para viviendas y salud mental

La iniciativa proporciona 162 plazas destinadas a vivienda y tratamiento de salud conductual. La infraestructura, situada en terrenos del Metropolitan State Hospital tras una autorización legislativa reciente, incluye dos unidades de psiquiatría subaguda con 32 camas para jóvenes de entre 18 y 25 años.

Además, el predio cuenta con un centro de alojamiento temporal de 70 plazas con servicios de salud mental integrales, dos edificios de vivienda permanente con 60 departamentos para personas sin hogar y una estructura común para tareas de gestión de casos y servicios de bienestar.

“Los californianos votaron para responder con acciones nuestra crisis de salud mental con la Propuesta 1 y cumplimos”, afirmó el gobernador Newsom mediante un comunicado oficial de su oficina.

Según los datos del estado, la inversión complementa un paquete de 291 millones de dólares para servicios de salud y vivienda a nivel regional. El plan pretende revertir los efectos de décadas de falta de infraestructura adecuada para el tratamiento de pacientes con trastornos mentales.

Crisis de salud mental en California

Las autoridades estatales destacaron que la crisis de salud mental impacta de forma desproporcionada en los jóvenes. Un estudio de la entidad RAND de 2024 indica que el 37 por ciento de las personas entre 14 y 25 años experimentan estrés psicológico de nivel moderado a severo.

Ante esta situación, el Departamento de Servicios de Cuidado de la Salud otorgó 1700 millones de dólares en subsidios desde 2021 y prevé destinar miles de millones adicionales para proyectos en 41 condados distintos.

El gobierno de California vincula esta obra con su estrategia para reducir la falta de vivienda. Según las cifras oficiales, los individuos con cuadros de psicosis sin tratamiento enfrentan una probabilidad diez veces mayor de quedar en situación de calle.

Con la actualización de leyes de tutela y la creación de tribunales especializados, Newsom busca establecer un modelo de atención continua que abarca desde la prevención hasta la recuperación a largo plazo.

