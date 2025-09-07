La estrategia de Gavin Newsom para poner nuevos equipos de supresión en las calles de California

El gobernador de California, Gavin Newsom, implementó una estrategia para mantener y reforzar la seguridad en el territorio. Recientemente, anunció el despliegue de agentes que cooperarán en la identificación de delitos en las calles del estado.

La medida de Newsom para reforzar la seguridad en California y el cruce hacia Trump

El líder del Estado Dorado anunció el 28 de agosto pasado la extensión de efectivos de la Patrulla de Carreteras (CHP, por sus siglas en inglés) para colaborar con las autoridades locales y estatales en diversas ciudades. En el marco de este plan, un informe del Departamento de Justicia de California indicó que los principales delitos disminuyeron en 2024.

La Patrulla de Carreteras de California operará en ciertas ciudades del estado Facebook/California Highway Patrol

“Cuando el estado y las comunidades locales colaboran estratégicamente, la seguridad pública mejora”, señaló Newsom en un comunicado oficial.

Y siguió con una puntualización a las medidas tomadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien envió a efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles y Washington D.C. previamente. “Mientras la administración Trump socava las ciudades, California colabora con ellas y logra resultados concretos”, indicó.

Newsom asignó a oficiales de la CHP a los Equipos de Supresión del Crimen en más ciudades del estado, que presentan tasas mayores sobre incidencia delictiva, para realizar ciertas funciones como decomisar armas y narcóticos ilícitos.

Newsom apuntó contra las medidas de Donald Trump con respecto a las fuerzas de la seguridad Archivo

El comisionado de la CHP, Sean Duryee, expresó el “apoyo crucial” que representa esta estrategia. “Al combinar recursos, inteligencia y personal, podemos desmantelar mejor la actividad delictiva y fortalecer la seguridad en las comunidades de toda California”, enfatizó.

En qué zonas de California se desplegaron equipos de la Patrulla de Carreteras

Este tipo de operativos se llevaron a cabo desde abril de 2024 en Oakland, Bakersfield y San Bernardino. Recientemente, el gobernador estatal anunció la extensión a otras ciudades:

San Diego

Inland Empire

Los Ángeles

Central Valley

Sacramento

El Área de la Bahía de San Francisco

Cuáles son los delitos que persigue la Patrulla de Carreteras en California

Los objetivos de la CHP, en colaboración con las autoridades locales y estatales, son identificar y reprimir la actividad delictiva en zonas de alta criminalidad y desmantelar el crimen organizado, entre otras. Para ello, realizan vigilancia basada en datos e inteligencia y cooperan con la investigación.

Según los datos proporcionados por la administración de Newsom, en las tres ciudades en las que operó la CHP desde abril de 2024, se registraron hasta el momento más de 9000 detenciones, se recuperaron 5800 vehículos robados y se confiscaron más de 400 armas de fuego.

Los oficiales cooperarán con las autoridades locales y estatales en ciertos operativos Facebook/California Highway Patrol

En ese sentido, los delitos que identificaron en mayor medida son: