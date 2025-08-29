¿Gavin Newsom tiene competencia?: el demócrata emergente que podría enfrentarlo en las primarias presidenciales de 2028

El gobernador de California, Gavin Newsom, fue considerado en los últimos años como la figura demócrata mejor posicionada para disputar la presidencia en 2028. Sin embargo, una nueva voz dentro del partido comienza a sonar con fuerza y amenaza con disputar ese liderazgo. Se trata de Wes Moore, su par de Maryland, un dirigente joven y carismático, de estilo confrontativo.

Wes Moore: el gobernador de Maryland que sigue la estrategia de Gavin Newsom

Moore construyó su figura con una estrategia similar a la que Newsom desarrolló: contra Donald Trump. Ambos gobernadores encontraron en el presidente republicano un blanco para ganar notoriedad dentro de la base demócrata y utilizaron las redes sociales como un arma central, según analizó Politico.

El mandatario de Maryland incluso imitó el estilo de publicaciones en mayúsculas que el jefe de Estado suele usar en su red Truth Social y lo apodó “Presidente Bone Spurs”, en referencia a la condición médica que le permitió evitar el servicio militar.

Esa actitud lo ubicó en el radar de la política nacional, aunque aún permanece a la sombra del californiano para los analistas. Mientras Newsom impulsó una ofensiva clara con un rediseño de distritos electorales en California, Moore planteó la posibilidad de aplicar medidas similares en Maryland, pero sin avanzar de manera concreta. El mandatario del este se mostró abierto a la discusión, aunque todavía no instó al Congreso a eliminar el único distrito en manos republicanas.

En paralelo, Trump volvió a poner a prueba a Moore con amenazas de enviar la Guardia Nacional a Baltimore, una movida que ya había realizado antes en Los Ángeles, algo que terminó otorgando mayor protagonismo a Newsom. Esa diferencia dejó en evidencia la dificultad de Moore para quitarse la sombra de su par californiano.

El reto de Wes Moore: ganar protagonismo frente a Donald Trump

Más allá de sus esfuerzos, Moore enfrenta un reto evidente: consolidar su lugar en un escenario en el que el republicano marca el ritmo del debate nacional. De acuerdo con declaraciones recogidas por Politico, el gobernador de California afirmó recientemente que “Trump está empujando al país hacia el autoritarismo” y advirtió que el presidente no tiene interés en convocar a otra elección. Esa dureza le permitió al dirigente del Estado Dorado instalarse como el gran antagonista del Ejecutivo, un rol que su par de Maryland intenta emular.

Stephanie Cutter , estratega demócrata y asesora de expresidentes, sostuvo que “Newsom está mostrando cómo pelear con fuego contra fuego y claramente logra incomodar a Trump”.

, y asesora de expresidentes, sostuvo que y claramente logra incomodar a Trump”. David Axelrod, cerebro de la campaña presidencial de Barack Obama en 2008, elogió la capacidad y el carisma de Moore, aunque alertó que sería un error “aprovecharse demasiado del enfrentamiento con Trump” en lugar de enfocarse en la gestión estatal.

Wes Moore en Maryland: logros, críticas y tropiezos en su gestión estatal

Wes Moore logró en su primer mandato cumplir promesas que lo fortalecieron entre el electorado demócrata. Destacó la decisión de otorgar el perdón a más de 180 mil personas con antecedentes menores por consumo de marihuana y celebró una baja significativa en los niveles de criminalidad en Maryland.

Además, reforzó su imagen al responsabilizar a Trump por la suspensión de fondos de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) tras las inundaciones de mayo.

Sin embargo, también debió enfrentar fuertes críticas por la situación económica. En 2025 el estado enfrentó un déficit de US$3000 millones, lo que obligó a aumentar impuestos y tarifas, una medida que golpeó su popularidad. A eso se sumó la pérdida de más de 12.000 empleos federales en la región, un problema que desgastó la percepción de su gestión.