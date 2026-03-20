La gasolina llegó a US$5,61 en California y dos candidatos proponen suspender impuestos para bajarla

Como consecuencia del conflicto entre Estados Unidos e Irán y el aumento del petróleo a nivel mundial, los precios de la gasolina se dispararon en todo el país y especialmente en California, que tiene un costo más elevado que el promedio nacional. En ese sentido, el candidato a gobernador Matt Mahan propuso eliminar temporalmente un impuesto para bajar el valor del combustible.

La propuesta de Matt Mahan para bajar el precio de la gasolina en California

El costo de la gasolina es un tema que forma parte de la agenda pública desde hace varios días en EE.UU. En ese sentido, líderes políticos buscan impulsar iniciativas para intentar combatir esta problemática.

Matt Mahan presentó una propuesta para eliminar un impuesto y bajar el costo del combustible en California Instagram /@mattmahansj

Eso es lo que hizo Mahan, alcalde de San José y candidato demócrata a gobernador para las elecciones del Estado Dorado. Según CalMatters, estas son las claves de su propuesta:

Propone un “feriado fiscal” o suspensión temporal del impuesto estatal a la gasolina , que actualmente es de 61 centavos por galón.

, que actualmente es de 61 centavos por galón. La idea de Mahan es sostener esta medida mientras duren las tensiones con Irán , que altera los precios del petróleo.

, que altera los precios del petróleo. Aunque dijo que le dejaría el dato preciso de la cifra a expertos, el candidato estima que sería viable mantener el precio promedio de la gasolina por debajo de los US$5 por galón .

. Además, Mahan dice que se podrían usar otros recursos del presupuesto estatal para cubrir las reparaciones de carretera que se financian con esta tasa .

de carretera . Como parte de su plataforma de campaña, aseguró que no descarta la posibilidad de reducir algunas regulaciones a las refinerías en el futuro.

Antonio Villaraigosa también presentó una propuesta para reducir el precio de la gasolina en California

En la misma línea, el exalcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa compartió cuál es su idea para solucionar los altos costos del combustible. En su caso, apuntó contra normativas ambientales de California.

Antonio Villaraigosa, también candidato a gobernador de California, presentó otra propuesta para reducir los costos de la gasolina Facebook/Antonio R. Villaraigosa

Concretamente, Villaraigosa propuso la suspensión temporal de diversas normas estatales de reducción de gases de efecto invernadero. El candidato considera que estas políticas fallaron y que provocaron el cierre de refinerías, lo que aumentó la presión sobre los precios de la gasolina.

En ese sentido, introdujo la idea de dejar de aplicar las normas sobre límites de emisiones de carbono en las refinerías y los estándares para reducir el carbono en los combustibles.

Según sus estimaciones, estas reglas aumentan unos US$0,50 el precio del galón.

De acuerdo con CalMatters, estas medidas fueron criticadas por otros candidatos demócratas en California.

Según los cuestionamientos, se trata de propuestas que no se pueden aplicar.

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Cuánto cuesta el galón de gasolina en California

Más allá del aumento nacional, el Estado Dorado suele tener los valores más elevados del costo de combustible en todo EE.UU.

De acuerdo con el monitoreo de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés), el galón de gasolina cuesta actualmente US$5,61 en California.

La cifra corresponde al jueves 19 de marzo y está considerablemente por encima del valor promedio que presenta el país norteamericano. A nivel nacional, el costo del galón se ubicó en US$3,88 durante la misma fecha.